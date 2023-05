Fiat Panda 2024: cosa nasconde il nuovo modello che farà impazzire gli appassionati?

La Fiat Panda è una delle auto più amate dagli italiani, grazie alla sua praticità, alla sua versatilità e al suo stile simpatico e originale. La Panda è nata nel 1980 e da allora ha subito diverse evoluzioni, mantenendo però sempre la sua identità e il suo successo. Ora, la Fiat sta preparando il lancio della nuova generazione della Panda, che dovrebbe arrivare nel 2024 con delle novità fantastiche che faranno impazzire gli appassionati. Vediamo quali sono le principali caratteristiche del nuovo modello.

Fiat Panda 2024: tanti cambiamenti per il celebre modello

La nuova Fiat Panda sarà basata sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, la stessa che viene usata per le Peugeot 208 e 2008 e per le Opel Corsa e Mokka. Questa piattaforma permetterà alla Panda di offrire una maggiore abitabilità interna, una migliore qualità costruttiva e una gamma di motori più ampia e moderna. Infatti, la nuova Fiat Panda sarà disponibile sia con motori termici che con motori elettrici. La versione elettrica potrebbe avere un motore da 136 CV e una batteria da 50 kWh, che garantirà una autonomia di circa 400 km.

La nuova Fiat Panda avrà anche un design rinnovato, che si ispirerà al concept car Fiat Centoventi presentato nel 2019. La Panda avrà una forma più squadrata e moderna, con dei fari a LED a forma di X e una calandra con il logo Fiat illuminato. Il tetto sarà personalizzabile. L’interno della nuova vettura sarà più spazioso e confortevole, con dei sedili ergonomici e dei materiali riciclati. La plancia sarà dotata di uno schermo touch da 10 pollici che integrerà il sistema di infotainment Uconnect 5 con Android Auto e Apple CarPlay. Il cruscotto sarà digitale e mostrerà tutte le informazioni utili alla guida. Una prima immagine di questo veicolo è stata svelata da Fiat nei giorni scorsi.

La nuova Fiat Panda sarà anche più sicura e tecnologica, grazie all’adozione di diversi sistemi di assistenza alla guida, come il freno automatico d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo. La nuova auto di Fiat sarà una delle auto più attese del 2024, perché porterà delle novità fantastiche in un segmento molto competitivo. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli e le caratteristiche del nuovo modello.