Nuova Peugeot 3008 2024: tutto quello che devi sapere sul futuro SUV del Leone

La nuova Peugeot 3008 2024 si prepara a debuttare sul mercato con un design rinnovato, una gamma di motori elettrificati e una dotazione tecnologica all’avanguardia. Il SUV francese, che ha già conquistato molti clienti in Europa, vuole ora sfidare i concorrenti più agguerriti, tra cui Tesla, nel segmento dei SUV elettrici.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Peugeot 3008 2024

Le prime foto spia della nuova Peugeot 3008 2024 mostrano un’estetica più moderna e dinamica, con una calandra più ampia e aggressiva, dei fari a LED più sottili e affilati, e un paraurti anteriore più sportivo. Il posteriore presenta invece dei gruppi ottici a forma di artiglio, tipici del marchio del leone, e uno spoiler integrato nel portellone. Il profilo laterale è caratterizzato da una linea di cintura alta e da cerchi in lega dal design esclusivo.

La nuova Peugeot 3008 2024 sarà disponibile con diverse opzioni di motorizzazione, tra cui una versione ibrida plug-in e una versione completamente elettrica. La versione ibrida plug-in combinerà un motore a benzina da 1.6 litri con uno o due motori elettrici, per una potenza complessiva di 225 o 300 CV. La versione elettrica invece avrà una batteria da 60 kWh e un motore da 200 CV, per un’autonomia di circa 400 km.

L’abitacolo della nuova Peugeot 3008 2024 offrirà spazio e comfort per cinque passeggeri, oltre a un bagagliaio capiente e versatile. Il cruscotto sarà dominato dal sistema i-Cockpit, che comprende un quadro strumenti digitale da 12 pollici e uno schermo touch da 10 pollici per il sistema multimediale. Tra le dotazioni di serie o a richiesta ci saranno anche il climatizzatore automatico bizona, il tetto panoramico apribile, il sistema di ricarica wireless per lo smartphone, il sistema di navigazione connesso, il sistema di assistenza alla guida con cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

La nuova Peugeot 3008 2024 dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà del prossimo anno, con un prezzo di partenza intorno ai 30.000 euro per la versione a benzina e intorno ai 40.000 euro per la versione ibrida plug-in. La versione elettrica invece potrebbe costare circa 50.000 euro. Qui vi mostriamo uno degli ultimi render apparsi sul web ad immaginare il design della futura generazione di questo atteso SUV.