Nuova Peugeot 3008: sarà questo il suo design?

Nuova Peugeot 3008 è la futura generazione del celebre SUV della casa automobilistica del Leone il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno. I test su questo modello sono già iniziati da tempo come confermano le numerose foto spia apparse sul web che hanno immortalato il prototipo di questo futuro modello di Peugeot in versione prototipo camuffato.

Sarà questo il design della nuova Peugeot 3008?

La nuova Peugeot 3008 è un modello particolarmente atteso visto il successo dell’attuale versione. Infatti se la prima generazione ha entusiasmato centinaia di migliaia di clienti, la seconda ha superato ogni aspettativa. I suoi dati di vendita in Europa supportano questa fama, dal 2018 allo scorso anno 2021, il SUV compatto ha accumulato più di 830.000 unità, quindi per Peugeot si tratta di una vera sfida dover sostituire una gallina dalle uova d’oro come la 3008.

Ovviamente i continui avvistamenti di questo modello hanno ispirato alcuni render, come quello che vi proponiamo pubblicato dal sito Kolesa e realizzato dall’artista digitale Nikita Chuiko. Si tratta di una ricreazione del SUV dall’aria molto più sportiva rispetto al suo predecessore. I fari diventeranno più sottili e si confonderanno con la nuova griglia del radiatore, più piatta e degradante verso il paraurti. Il SUV della casa francese manterrà la caratteristica zanna, anche se questa si staccherà dai fari. Il modello avrà dunque uno stile più moderno davanti e dietro.

La nuova Peugeot 3008 opterà per una dose extra di sportività ed eleganza, con un volume posteriore completamente nuovo. La linea del tetto definirà il nuovo stile del posteriore, con un abbassamento più progressivo delle porte posteriori. Esattamente si tratta dell’area che gli esperti di camouflage di Peugeot hanno coperto negli ultimi avvistamenti, deformando quest’area ed evitando di scoprirne la vera forma. Qui sta il vero segreto, e il fascino, della nuova 3008 con un montante posteriore più inclinato che le conferisce un aspetto più da coupé.

Nuova Peugeot 3008: un render ipotizza l’aspetto della futura generazione del celebre SUV della casa del Leone che vedremo nel 2023

La nuova Peugeot 3008 crescerà in lunghezza e larghezza, migliorando l’abitabilità interna più che il volume del bagagliaio. Ma quello che sarà un cambiamento importante riguarda il design della plancia, che dovrebbe avere un quadro strumenti più grande, e un touch screen più evoluto, insieme a un notevole carico tecnologico.

Conosciuto internamente come ” P64 “, il nuovo SUV sarà offerto solo con motori a benzina 48V MHEV e con versioni PHEV che offriranno il doppio dell’autonomia elettrica di oggi, e tutte con un nuovo cambio automatico elettrificato a doppia frizione e 7 marce. La nuova Peugeot 3008, che dirà addio al diesel, uscirà la prossima estate e sarà in vendita alla fine del 2023.