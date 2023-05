Peugeot 3008: prime foto spia degli interni rinnovati

Possiamo dare un primo sguardo all’interno dell’abitacolo della nuova generazione di Peugeot 3008. Un paio di prototipi della terza generazione del SUV compatto del Costruttore del Leone sono in fase di test nel sud della Spagna, dove sono stati sorpresi in alcuni brevi video apparsi su YouTube. Per la prima volta è infatti possibile dare un’occhiata alla nuova strumentazione digitale che probabilmente riuscirà a sorprendere; quest’area dell’abitacolo non avrà infatti più nulla in comune con le attuali caratteristiche stilistiche degli odierni modelli del Costruttore del Leone.

La importante trasformazione stilistica che subirà la Peugeot 3008 non è una chimera. Il modello più venduto del marchio francese continuerà a scommettere su un’impostazione tipica da SUV, sfruttando però una concezione stilistica ora probabilmente più sportiva e dinamica debuttando infatti con una nuova immagine per quanto riguarda la carrozzeria, ma anche all’interno dell’abitacolo. I primi prototipi della nuova generazione di Peugeot 3008 erano stati avvistati in alcune foto spia scattate durante gli ultimi test invernali, ma fino ad ora non era stato possibile apprezzarli in altre occasioni.

Gli interni della nuova Peugeot 3008 puntano su uno stile più in linea con le concorrenti tedesche

Almeno un paio di esemplari sono arrivati di recente ​​nel sud della Penisola Iberica per effettuare una serie di test, rivelando un dettaglio mai visto prima: appunto l’interno dell’abitacolo. Come possiamo vedere da questa immagine, tratta da un breve video apparso sul canale YouTube NCARS_, non ha nulla a che vedere con il resto della gamma, nemmeno con la nuova generazione della 308 su cui si basa. Il cambiamento è davvero radicale all’esterno e anche all’interno su questa Peugeot 3008. Il quadro strumenti tipico del marchio, l’ormai iconico i-Cockpit, lascia il posto a un nuovo schermo in due elementi leggermente curvo nella parte centrale in tipico stile BMW.

Sulla base di questa immagine, il volante non appare ancora completo e non si può apprezzare molto di più, dato che il resto del cruscotto rimane coperto da un telo, ma è più che chiaro che il Costruttore del Leone conferma che il quadro strumenti e il sistema multimediale sono uniti in un unico elemento privo di qualsiasi altro “orpello”. Una impostazione che segue uno stile ora più vicino a quello delle concorrenti tedesche, a cominciare dai modelli a marchio BMW e Mercedes.

Gli interni della nuova generazione di Peugeot 3008 | Screenshot da video YouTube di NCARS_

Il costruttore ha già confermato che la nuova Peugeot 3008 sarà svelata entro la fine della prossima estate, anche se non arriverà sul mercato europeo fino all’inizio del 2024. Il costruttore francese di casa Stellantis ha comunque il tempo di garantire che tutti i suoi sistemi di bordo, oltre alle funzioni di guida semi autonoma di Livello 2+, saranno disponibili a bordo di questa nuova generazione dell’apprezzato SUV.

La nuova 3008 sarà più ibrida che mai

La nuova Peugeot 3008 potrà disporre di una gamma di motori a benzina e ibridi, puntando sulle versioni PHEV che disporranno di una maggiore autonomia in elettrico oltre che sulla nuova opzione MHEV che eliminerà in un colpo solo le versioni diesel. Queste ultime non saranno più disponibili a bordo della Peugeot 3008 che vedremo a breve e che avrà anche una versione a emissioni zero già confermata, una e-3008 che arriverà sul mercato tra il 2025 e il 2030.