Jeep Avenger eletta miglior SUV per famiglie

Ancor prima che i primi esemplari venissero consegnati ai clienti in Europa, la nuova Jeep Avenger 100% elettrica ha attirato un maggiore riconoscimento da parte dei media essendo stata nominata miglior SUV per famiglie ai Women’s World Car of the Year (WWCOTY) Awards 2023.

Il SUV compatto di segmento B è stato selezionato insieme ad altri 12 modelli per famiglie nella 13ª edizione dei premi, con il vincitore deciso da una giuria internazionale di 45 paesi. Il risultato è stato annunciato oggi.

Jeep Avenger interni

Jeep Avenger: il nuovo SUV compatto è stato premiato ai Women’s World Car of the Year 2023

Marta García, presidente esecutivo di WWCOTY, ha dichiarato che la nuova Avenger è una degna vincitrice nella sua categoria. Da un lato eredita tutta la leggenda di Jeep, ma allo stesso tempo si rinnova completamente con il suo motore full electric. È un impegno per il futuro che i clienti sicuramente apprezzeranno.

Il Women’s World Car of the Year è l’unico gruppo di premi automobilistici al mondo composto esclusivamente da donne giornaliste del settore automotive. I veicoli nei premi WWCOTY vengono giudicati per l’eccellenza nei loro segmenti.

Aspetti come la sicurezza, la qualità, il prezzo, il design, la facilità di guida, i vantaggi e l’impatto ambientale vengono presi in considerazione dai giurati durante il voto. Quest’anno, il lavoro dei giurati è stato caratterizzato da un’evoluzione del settore verso modelli più efficienti e sostenibili.

La Jeep Avenger ha impressionato i giudici con il suo design di successo, le eccellenti capacità off-road e un basso impatto ambientale. Christian Meunier, CEO di Jeep, ha detto che sono lieti e onorati che la giuria internazionale di giornalisti automobilistici abbia scelto il primo SUV completamente elettrico di Jeep come vincitore di questo importante premio.

Meunier ha ringraziato i giurati per il loro riconoscimento. L’Avenger gioca un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione globale del brand di Stellantis mentre l’azienda si muove verso il diventare leader mondiale nei SUV a zero emissioni.

La nuova Jeep Avenger è un SUV compatto che, con soli 4 metri di lunghezza, si posiziona nel B-SUV in rapida crescita. Rivolto a persone attive che cercano uno Sport Utility Vehicle dalle dimensioni compatte, offre molto spazio e possibilità di stivaggio.

Progettato e costruito come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, l’Avenger racchiude il DNA della casa automobilistica americana in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia.

Offre fino a 400 km di autonomia con una singola ricarica

Con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città, dispone di un nuovo motore elettrico da 400V con 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima e una nuova batteria da 54 kWh.

L’introduzione della Jeep Avenger in Europa segna l’inizio della fase successiva dell’elettrificazione del marchio americano, che vedrà l’arrivo sul mercato di quattro nuovi EV entro il 2025. Entro la fine del 2030, le vendite europee di Jeep saranno 100% elettriche pure.

Presentata al Salone di Parigi del 2022, è già stata acclamata sia dai clienti che dagli esperti del settore. A gennaio, l’Avenger è stata nominata European Car of the Year 2023 mentre più di 12.000 unità sono state vendute dall’apertura degli ordini della 1st Edition il 1° dicembre 2022 e poi per la gamma completa l’11 gennaio 2023.