Jeep Wrangler e Ram 1500 ricevono un importante premio

Un paio di veicoli di Stellantis hanno conquistato il primo posto sul podio ai Auto123.com Best Of Awards 2023.

La Jeep Wrangler 2023 è stata nominata Miglior veicolo off-road dagli esperti redattori di Auto123.com, battendo un paio di duri concorrenti. È la seconda volta in tre anni che l’iconica vettura del marchio americano viene premiata come Best Of per le sue capacità, lo stile e la tecnologia.

Ram 1500

Jeep Wrangler e Ram 1500: i due modelli di Stellantis sono stati premiati da Auto123.com

Auto123.com ha dichiarato che l’auto modello non ha di certo bisogno di presentazioni. Seduce gli appassionati da decenni. Possedere una Jeep è tutta una questione di Wrangler. La versione Rubicon è ancora la più capace quando i sentieri diventano difficili.

La Wrangler, il veicolo più capace e riconosciuto al mondo, offre capacità off-road senza pari e viene prodotta con oltre 80 anni di esperienza nella progettazione 4×4. La Jeep Wrangler 4xe 2023, il veicolo ibrido plug-in più venduto in Canada lo scorso anno, è dotata di un motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri abbinato a due propulsori elettrici e una batteria da 400V, che propone fino a 35 km di autonomia in modalità completamente elettrica e con una singola ricarica, oltre ad offrire consumi medi fino a 4,8 litri ogni 100 km, una coppia istantanea e un off-road quasi silenzioso.

Il marchio di Stellantis ha recentemente annunciato il model year 2024 della Wrangler con capacità 4×4 ancora più leggendarie, un verricello Warn disponibile dalla fabbrica, una nuova griglia a sette barre, degli airbag laterali a tendina standard e il sistema di infotainment Uconnect con display touch dedicato da 12.3 pollici.

Oltre alle Wrangler e Wrangler 4xe, il produttore americano propone al momento in Canada Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee L a tre file, Grand Cherokee 4xe e Renegade.

Il Ram 1500 è stato eletto Miglior pick-up full-size

Per il quinto anno consecutivo, il Ram 1500 è stato nominato Miglior pick-up full-size tra i pick-up full-size leggeri. I redattori di Auto123.com hanno affermato che il 1500 è spesso descritto come il più lussuoso dei “tre pezzi grossi”. Presenta un abitacolo davvero ricco e offre un’esperienza di guida davvero notevole. Anche le sue capacità di traino sono impressionanti.

Il Ram 1500 2023 è il punto di riferimento senza compromessi per durata, tecnologia, efficienza, prestazioni e convenienza con caratteristiche mai offerte prima d’ora su un pick-up. Il modello propone fino a 5783 km di capacità di traino e fino a 1043 kg di carico utile. Il sistema mild hybrid eTorque a 48V offre una migliore efficienza nei consumi di carburante sia nelle configurazioni V6 (standard) che V8.

Jeep Wrangler 4xe

Ram ha recentemente presentato il Ram 1500 REV completamente elettrico, il primo pick-up leggero elettrico a batteria di Ram Truck, in occasione del Salone di New York (New York International Auto Show – NYIAS).

Il 1500 REV fornirà ai clienti la migliore combinazione del settore di autonomia, traino, carico utile e tempo di ricarica. L’intera gamma della casa automobilistica americana di Stellantis fornirà ai clienti soluzioni elettrificate che offriranno una tecnologia avanzata dirompente e all’avanguardia negli anni a venire.