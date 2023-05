Ram 1500 Rebel e TRX Lunar Edition: debutta la nuova versione speciale del pick-up

Ram ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo dei nuovi Ram 1500 Rebel e TRX Lunar Edition in edizione limitata, che si uniscono alla gamma dei pick-up leggeri. La nuova versione speciale del modello, con il suo esclusivo colore esterno Ceramic Grey, offre ai clienti un’altra opzione per caratteristiche e contenuti esterni e interni.

Mike Koval Jr., CEO di Ram, ha detto che i clienti appassionati del marchio di Stellantis dicono che i loro pick-up Ram sono un’estensione della loro personalità che consente loro di distinguersi dalla massa.

Ram 1500 Rebel e TRX Lunar Edition interni

Ram 1500 Rebel e TRX: presentata la nuova Lunar Edition in pochi esemplari

I 1500 Rebel e TRX Lunar Edition sono pick-up di bell’aspetto con caratteristiche facili da usare che fanno proprio questo. L’azienda continua ad ascoltarli e a fornire loro offrendo la migliore combinazione di caratteristiche e contenuti esterni ed interni unici per una personalizzazione ancora maggiore.

Il Ram 1500 TRX Lunar Edition 2023 è l’ultimo di una gamma di esclusive varianti di colore a tiratura limitata come punto di riferimento del segmento in termini di potenza e prestazioni con il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri. Il 1500 Rebel Lunar Edition offre un modo aggiuntivo e conveniente per salire su un pick-up del brand americano con un’esclusiva offerta di colori a tiratura limitata.

Sia il Ram 1500 Rebel Lunar e che il Ram 1500 TRX Lunar saranno disponibili in quantità estremamente limitate entro questa primavera.

Il 1500 Rebel Lunar Edition offre agli appassionati di pick-up con prestazioni fuoristrada un design esterno unico per una personalizzazione ancora maggiore. Disponibile con il gruppo di equipaggiamento Rebel Level 2 e il motore Hemi V8 da 5.7 litri con sistema eTorque, il Ram 1500 Rebel Lunar Edition è dotato del sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 12 pollici con Off-road Pages, calotte degli specchietti retrovisori esterni nere, sedili anteriori e volante riscaldabili e un sedile del conducente regolabile elettricamente in otto posizioni.

Altre caratteristiche includono l’esclusivo colore esterno Ceramic Grey, una grafica Rebel sul cofano e sul cassone, badge neri, paraurti e griglia e cerchi da 18” in nero lucido. Il Ram 1500 Rebel Lunar Edition è disponibile a un prezzo di partenza di 70.310 dollari (64.066 euro).

C’è anche la versione TRX da 712 CV

Il Ram 1500 TRX Lunar Edition, invece, offre agli acquirenti di pick-up ad alte prestazioni una selezione ancora più ampia di dotazioni uniche per una personalizzazione ancora maggiore e presenta una combinazione unica di tecnologia, grafica, prestazioni e aspetto esterno direttamente dalla fabbrica.

Il 1500 TRX Lunar Edition migliora il ben equipaggiato TRX Level 2 Equipment Group e include l’esclusivo colore esterno Ceramic Grey, grafica per cofano e letto TRX e cerchi da 18” neri con bloccaggio centrale, tetto apribile panoramico a doppio pannello, rivestimento del cassone a spray, ancoraggi del carico, gradino per accedere al cassone e una luce di stop a LED montata sull’abitacolo.

All’interno, la TRX Lunar Edition include cuciture a contrasto in Surf Blue, un logo TRX ricamato sullo schienale del sedile, inserti in fibra di carbonio, volante con fondo piatto in pelle e fibra di carbonio, esclusivo stemma della console centrale e display head-up. Le caratteristiche di sicurezza includono il cruise control adattivo, il Lane Keep Assist e la frenata d’emergenza con rilevamento dei pedoni.

Il Ram 1500 TRX Lunar Edition 2023 offre il collaudato e affidabile motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri ad alte prestazioni, che offre la massima potenza per sessioni di guida prolungate senza degrado delle prestazioni.

Valutato a 712 CV e 881 Nm di coppia massima, l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri spinge il Ram TRX a una velocità massima di 190 km/h. In combinazione con una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 velocità, il 1500 TRX Lunar Edition 2023 offre un nuovo livello di performance: da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi e il quarto di miglio in 12,9 secondi a 174 km/h. La Lunar Edition del Ram 1500 TRX è disponibile a un prezzo di partenza di 106.445 dollari (96.993 euro).