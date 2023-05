La Jeep Wrangler completamente elettrica sta arrivando

Jeep Wrangler diventerà completamente elettrica. La nuova generazione del famoso modello sarà puramente elettrica con capacità fuoristrada senza rivali, anche rispetto alla generazione attuale. Secondo il CEO di Jeep, Christian Meunier, l’energia elettrica migliorerà le capacità della Wrangler. Parlando con Auto Express, Meunier ha dichiarato: “Il bello dell’elettrificazione è che rende una Jeep più capace. Ci dà più coppia, la rende più fluida e precisa. Inoltre, spiega, “L’architettura che la caratterizza, il sistema di sospensione, l’asse che utilizzerà, può essere qualsiasi cosa: un asse solido o una sospensione indipendente”.

Il numero uno di Jeep Christian Meunier la prossima generazione di Jeep Wrangler sarà completamente elettrica

Sebbene Jeep abbia confermato l’arrivo di una Jeep Wrangler completamente elettrica, fino ad ora non ha detto nulla sul veicolo elettrico. L’anno scorso, Jeep ha rivelato che avrebbe lanciato diversi nuovi modelli completamente elettrici, tra cui Avenger, Recon e Wagoneer S, nei prossimi anni. La Recon, che secondo la casa automobilistica è “ispirata allo spirito della leggendaria Jeep Wrangler”, dovrebbe essere lanciata negli Stati Uniti il ​​prossimo anno. Tuttavia, dalle prime immagini emerse da una riunione di concessionari, la Recon sembra più una Renegade che una Wrangler.

Meunier spiega le capacità fuoristrada del Wrangler EV di nuova generazione misurate attraverso la sua famosa scala Trail Rating. I modelli Jeep ottengono un “Trail Rating” basato su una scala da 1 a 10, dove più alto è il punteggio, maggiori sono le capacità del veicolo. Meunier ha detto: “Il Trail Rating è una scala fino a 10. A 10 c’è il Wrangler Rubicon a due porte, a nove il Wrangler Rubicon a cinque porte. Fino alla quattro dove troviamo la Renegade.”

Nel frattempo, Jeep cerca di spingere ulteriormente la scala con i futuri veicoli elettrici, come il Wrangler completamente elettrico, come ha affermato Menuier: “Con la Wrangler di nuova generazione vogliamo portare il Trail Rating a 12. L’elettrificazione non ci impedisce nulla quando si tratta di fuoristrada. Ha aggiunto: “Il bello dell’elettrificazione è che rende una Jeep più capace”.

La nuova Jeep Wrangler EV dovrebbe viaggiare sulla grande piattaforma EV dedicata STLA della società madre Stellantis, la stessa utilizzata per l’imminente pickup elettrico Ram 1500 REV e Jeep Recon. Con diversi lanci di modelli elettrici in arrivo, il Wrangler completamente elettrico non dovrebbe debuttare molto presto. Attualmente, sembra che il Wrangler EV sarà lanciato non prima del 2027.