Kimera EVO37: emozioni on board col restomod di Gruppo B | Video

La Kimera EVO37 è il restomod della mitica Lancia Rally 037 di gruppo B. Dietro questo progetto non c’è la casa madre della creatura italiana da gara. Alcuni uomini legati al modello originale, però, hanno dato il loro prezioso apporto. Oggi possiamo tuffarci nelle emozioni di questa supercar, grazie al video pubblicato su YouTube da Hagerty. Al volante c’è Henry Catchpole, che recensisce il prodotto con la giusta dose di trasporto.

Scenario operativo principale, alcune splendide strade montane. Nel “pacchetto” c’è pure la pista, ma le planimetrie viarie del Colle della Maddalena, che hanno fatto da set, si intonano meglio alla storia del modello, evocando in modo più appropriato lo spirito delle prove speciali. Superfluo dire che la parte migliore del filmato sono le riprese on board, proposte in più sezioni del cortometraggio. La bellezza dei fotogrammi viene impreziosita dal sound del motore, brillantemente acquisito, per regalare sensazioni uniche, anche dietro lo schermo. Gli ingredienti per qualcosa di veramente memorabile ci sono tutti.

Fra i punti di forza della Kimera EVO37, la capacità di regalare un’esperienza di guida analogica, che conquista il cuore. Il suo carattere rallistico è molto distinto. Sfacciata come l’auto alla quale si ispira, ha un carattere speciale e tutto suo. In un certo senso, fa classe a sé. Come sulla Lancia Rally 037, anche qui la trazione è solo sulle ruote posteriori. Pare che l’auto sia molto composta sui dossi. La sua agilità è degna di un bolide da gara.

Il progetto della Kimera EVO37 è nato con l’obiettivo di farne una vera auto da rally, prestata all’uso stradale. L’opera ha dato i suoi frutti. A volere il modello è stato Luca Betti. La tiratura è limitata: solo 37 gli esemplari previsti. Questa vettura fa rinascere idealmente un’icona dell’automobilismo mondiale, portandola al massimo sviluppo prestazionale possibile, come se la 037 fosse stata concepita oggi, con la conoscenza e le tecnologie dei nostri giorni. Al suo sviluppo ha concorso persino Miki Biasion.

La spinta fa capo a un motore a 4 cilindri in linea, da 2 litri di cilindrata, con compressore volumetrico e turbocompressore, per una potenza massima di oltre 500 cavalli e una coppia massima di 550 Nm. Con lei, la versione stradale della Lancia Rally 037 trova una cerniera con la vettura di gruppo B, anche se il logo non è quello della casa automobilistica torinese. Nel video si può gustare, sul piano emotivo, il risultato degli sforzi. A voi le immagini. Buona visione…con le casse rigorosamente accese e in religioso silenzio.

