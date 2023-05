Opel Corsa: debutta il nuovo restyling della best-seller

Opel ha svelato ufficialmente il nuovo restyling dell’Opel Corsa, in arrivo quest’anno. Ancora più audace, emozionante, intuitiva e con motorizzazioni elettriche e ibride completamente nuove. La neonata porterà l’offerta del brand tedesco a un livello superiore nel suo segmento, in cui già vanta una forte presenza.

La nuova Corsa affascina con il suo rinnovato design, che include il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa posizionata con disinvoltura al centro del posteriore. Come optional, il nuovo facelift propone una plancia completamente digitale basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e un display touch a colori che arriva fino a 10 pollici.

Anche i fari Intelli-Lux LED a matrice, che l’Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED.

Nuova Opel Corsa profilo laterale

Opel Corsa: ecco tutte le novità introdotte dal nuovo facelift

La più recente interpretazione della piccola best-seller vanta tecnologie avanzate anche sotto il cofano. La nuova Opel Corsa Electric è ora dotata di maggiore potenza e di una batteria migliorata che consente un’autonomia fino a 402 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

Anche altri motori sono una vera novità. La Corsa è il primo modello del brand di Stellantis disponibile anche in versione ibrida con un sistema a 48V. L’Opel Corsa 2024 offre quindi ai clienti un’ampia scelta in termini di motorizzazioni.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha detto che questo modello è un best-seller da oltre 40 anni. Negli ultimi due anni è stata anche l’utilitaria più venduta in Germania e nel 2021 l’auto più venduta in assoluto nel Regno Unito. Per l’azienda, questo successo è la conferma del lavoro svolto e un’ulteriore motivazione a fare ancora meglio in futuro.

La nuova Corsa è ancora più moderna, emozionante e performante. Con il design straordinario, le tecnologie all’avanguardia tipiche dei segmenti superiori e il nuovo propulsore 100% elettrico e quello ibrido, la casa tedesca desidera far sognare i suoi clienti e mostrare loro cosa possono aspettarsi oggi da un’utilitaria.

I designer Opel hanno reso questa piccola best-seller ancora più moderna ed elegante. L’elemento più evidente è l’inconfondibile Opel Vizor, caratteristica incarnazione del brand che contraddistingue tutti i suoi nuovi modelli.

Il frontale nero copre la parte anteriore dell’auto e integra perfettamente la calandra, i fari a LED e l’Opel Blitz centrale, in un unico elemento. A seconda dell’allestimento scelto, il logo del brand sulla parte anteriore e posteriore è disponibile in un’accattivante finitura nera o in argento satinato opaco. Le prese d’aria ottiche nella parte inferiore del paraurti anteriore, più grandi e più evidenti rispetto a prima, rendono la nuova Opel Corsa ancora più decisa sulla strada.

Anche la vista laterale colpisce per le sue linee peculiari. Il montante C tagliato sembra permettere al tetto, disponibile in nero (a seconda della variante), di fluttuare sopra il veicolo. Pure la parte posteriore offre un’immagine inconfondibile. La scritta Corsa appare ora al centro del portellone posteriore. La nuova colorazione Grafik Grey consente al nuovo restyling di brillare in tutto il suo splendore.

L’abitacolo

Grazie a numerose novità, gli interni dell’Opel Corsa restyling offrono un’atmosfera moderna e piacevole. Nuovi i tessuti per i sedili, così come la leva del cambio e il design del volante contribuiscono a creare il senso di modernità.

Tuttavia, il punto forte, sia dal punto di vista visivo che tecnico, è la plancia completamente digitale (opzionale), con un nuovo sistema di infotainment. Come nello sviluppo dell’ultima generazione dell’Astra, Opel ha applicato il suo principio “Detox to the max”.

Il sistema di navigazione offre servizi connessi, il riconoscimento vocale naturale “Hey Opel” e aggiornamenti via OTA. Inoltre, sia il display centrale del sistema di navigazione e multimediale che quello del quadro strumenti sono stati resi ancora più chiari, in modo che tutte le informazioni importanti risultino leggibili in una frazione di secondo.

La nuova Corsa ha un altro asso nella manica. Per la prima volta, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto potranno essere collegati ai sistemi multimediali del veicolo e ricaricati in modalità wireless.

A bordo sono presenti molti altri sistemi di assistenza avanzati che rendono la guida e le manovre più rilassate. L’offerta spazia dalla nuova videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, al cruise control adattivo, al limitatore di velocità, al sistema di protezione delle fiancate Flank Guard, fino all’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.

C’è anche la versione 100% elettrica con due motorizzazioni

Parlando nello specifico della nuova Opel Corsa Electric, offre una scelta più ampia, più potenza, una batteria migliorata e un’autonomia maggiore. Sarà disponibile con due varianti di propulsione elettrica: 136 CV (100 kW) e un’autonomia fino a 357 km o 156 CV (115 kW) e autonomia massima di 402 km.

Con la sua batteria e 260 Nm di coppia massima disponibili, la Corsa Electric non è solo altamente efficiente, ma garantisce anche un puro piacere di guida in ogni condizione. Quando deve essere ricaricata, è possibile farlo rapidamente. Con una ricarica rapida a 100 kW, la batteria raggiunge l’80% della capacità totale partendo dal 20% in soli 30 minuti.

Infine, per la prima volta, il produttore tedesco offrirà ai clienti la possibilità di passare all’ibrido con un sistema a 48V. I motori da 100 CV e 136 CV sono dotati di un nuovo cambio automatico a doppia frizione.