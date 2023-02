Opel Corsa restyling: debutto previsto nel 2023 [Render]

Opel Corsa Restyling farà il suo debutto nel corso del 2023. Non è ancora chiaro esattamente quando vedremo questa auto ma non dovrebbe mancare molto al suo arrivo. La vettura di Opel subirà un leggero aggiornamento con l’introduzione di alcune novità estetiche e anche tecnologiche. Esteticamente parlando ci sarà l’introduzione nella zona anteriore del nuovo Opel Vizor e di fari a led più sottili. Questo del resto rappresenta ormai un elemento fondamentale per quanto concerne la nuova immagine di Opel come dimostrano tutte le più recenti novità della casa tedesca a cominciare dalla nuova Opel Mokka che ha dato il via a questo rinnovamento estetico.

Ecco come cambierà Opel Corsa restyling nel 2023

Opel Corsa restyling continuerà a svolgere un ruolo importante nella ricostruzione della consapevolezza del marchio. Altri elementi di design della Corsa rinnovata devono ancora essere rivelati ma quello che sembra sicuro è che si punterà a dare un aspetto più moderno a questo veicolo e più in sintonia con il nuovo corso di Opel iniziato con la nascita del gruppo Stellantis.

Per quanto riguarda la versione elettrica, con Opel Corsa restyling avrà una batteria più grande: molto probabilmente la stessa da 55 kWh che è stata introdotta sulla Peugeot e-208 tecnicamente identica, che nell’auto francese offre un’autonomia di 400 km. È probabile che la Corsa a benzina manterrà gli stessi motori a tre cilindri attuali.

Opel Corsa restyling potrebbe generare un modello performante Corsa GSe elettrificato, dopo Astra GSe e Grandland GSe. Quelle auto sono ibride plug-in ma intese come un “trampolino di lancio” verso i modelli GSe puramente elettrici. Infatti ricordiamo che entro il 2027 la casa automobilistica tedesca punta a diventare completamente elettrica. Qui vi mostriamo un render di Autocar che ipotizza quale potrebbe essere il futuro design di questa auto in questo caso però sotto forma di Vauxhall Corsa, il marchio con cui Opel vendere le sue auto nel Regno Unito.