Nuove Lancia Gamma e Opel Manta: le due auto saranno prodotte in Italia?

Melfi è uno stabilimento Stellantis che oggi produce Jeep Compass e Fiat 500X, tra gli altri modelli. Ma dal 2024 in poi, la fabbrica lucana diventerà la casa del premium elettrico, ospitando la produzione di quattro nuovi modelli di fascia medio-alta. Al momento di quali modelli si tratti non ci sono notizie certe. Tuttavia si ipotizza possano essere dei marchi Jeep, Lancia, Opel e DS. Tra questi dovrebbe essere presenti anche le nuove Lancia Gamma e Opel Manta, due nomi storici che torneranno in una veste completamente rinnovata.

Melfi potrebbe essere la casa delle nuove Lancia Gamma e Opel Manta, due modelli estremamente importanti per i rispettivi brand

Le nuove Lancia Gamma e Opel Manta saranno entrambe realizzate su piattaforma STLA Medium, l’architettura modulare del gruppo Stellantis dedicata ai veicoli elettrici di medie dimensioni. Le due auto avranno una lunghezza di circa 4,6 metri e una carrozzeria in stile fastback, che unirà le linee di una berlina con quelle di un crossover. Le due auto saranno dotate di una batteria di grandi dimensioni che garantirà un’autonomia di oltre 600 km secondo il ciclo WLTP. Le due auto saranno anche equipaggiate con tutti i sistemi di connettività e assistenza alla guida più moderni del gruppo Stellantis.

Le nuove Lancia Gamma e Opel Manta saranno due auto molto importanti per la crescita dei rispettivi brand. Lancia punta a rilanciare il suo marchio nel mercato premium europeo con una gamma completamente elettrificata, che comprenderà anche la nuova Ypsilon nel 2024 e la nuova Delta nel 2028. Opel punta a rafforzare la sua presenza nel mercato con una gamma innovativa e sostenibile che entro il 2028 sarà solo elettrica al 100 per cento.

Melfi sarà il polo produttivo che darà vita alle nuove Lancia Gamma e Opel Manta, ma non solo. Nella fabbrica lucana saranno costruiti anche un nuovo crossover di DS Automobiles e un nuovo SUV di Jeep, molto probabilmente l’erede di Jeep Compass. Questi quattro modelli elettrici verranno assemblati nella nuova super linea che sarà pronta nel 2025 e che avrà una capacità produttiva di 90.000 vetture all’anno dal 2026. Melfi diventerà così uno stabilimento all’avanguardia nella produzione di veicoli elettrici di fascia medio-alta, contribuendo alla strategia di elettrificazione del gruppo Stellantis.