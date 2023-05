Ferrari Monza SP1: ecco la versione LEGO in scala 1:1

Ora i visitatori di LEGOLAND in Danimarca possono provare l’ebrezza della velocità e del lusso Ferrari in modo completamente nuovo, presso la nuova attrazione aperta al pubblico a Billund.

L’esposizione completamente interattiva, denominata Ferrari Build and Race, abbina alla perfezione il divertimento della costruzione con i mattoncini LEGO alle emozioni di una vettura di Maranello. Gli ospiti dell’attrazione possono assemblare la loro personalissima vettura del cavallino rampante e farla scansionare, per poi provare questa versione digitale su una pista virtuale.

Ma non una pista qualsiasi: il circuito in questione è il tracciato privato di Fiorano che il brand modenese utilizza per le attività di test e sviluppo. Una prima attrazione di questo tipo aveva già decretato il clamoroso successo di Ferrari Build & Race nel maggio 2022 a Legoland California.

Ferrari Monza SP1 LEGO

Ferrari Monza SP1: i visitatori di LEGOLAND in Danimarca possono vedere dal vivo una versione 1:1

Christian Woller, CEO di LEGOLAND Billund, ha detto che Ferrari è un marchio famoso nel mondo, il punto di riferimento in fatto di lusso ed eccellenza nel settore automobilistico, e loro non vedono l’ora di presentare un nuovo tipo di attrazione interattiva in collaborazione con la casa automobilistica di Maranello.

Oltre alla nuova attrazione, gli ospiti di LEGOLAND potranno ammirare la versione LEGO in scala 1:1 della Ferrari Monza SP1. Inoltre, si potranno scoprire divertenti curiosità sul marchio, ci saranno accessori da gara da provare e verranno assegnati dei premi.

Ai Ferraristi più giovani sono dedicate ulteriori attrattive sicuramente entusiasmanti, con piste di prova reali caratterizzate da giri della morte e rampe da sfruttare per ottenere il massimo dalle auto. Per assicurare il divertimento per tutti, i visitatori più piccoli potranno costruire le loro auto da sogno con mattoncini LEGO DUPLO.

Come se non bastasse, quest’estate Ferrari farà il suo ingresso nel Royal Borough of Windsor, nel Regno Unito, come attrazione Build and Race presso il sito LEGOLAND britannico. I fan si divertiranno a visitare le tre zone distinte, denominate The Garage, Build and Test e Race. Anche in questo caso, dopo aver costruito le auto, gli ospiti potranno farle scansionare per provarle sul Circuito di Fiorano.

Helen Bull, Divisional Director di LEGOLAND Windsor, ha affermato che sono davvero entusiasti di questa partnership unica e “a tutto gas”. Per logo accogliere Ferrari al LEGOLAND Windsor Resort è un avvenimento epocale. Bull non vede l’ora che arrivi quest’estate per osservare tutti gli ospiti mettere alla prova le loro capacità e la loro creatività presso la nuova attrazione Ferrari Build and Race.

Sotto il cofano c’è un V12 aspirato da 810 CV

Parlando un po’ della Ferrari Monza SP1, insieme alla Monza SP2, è all’avanguardia di un nuovo concetto, noto come “Icona”, che attinge al leitmotiv delle auto più suggestive nella storia dell’azienda per creare un nuovo segmento di auto speciali in serie limitata per clienti e collezionisti.

L’intenzione è quella di utilizzare un’estetica moderna per reinterpretare uno stile senza tempo, con componenti tecnologicamente avanzati e le più alte prestazioni possibili attraverso una continua innovazione​.

Esteticamente, la Monza SP1 è stata concepita come una moderna monoposto, con un design che incarna l’eleganza, le prestazioni e l’innovazione che fanno parte integrante del passato e del presente del cavallino rampante​​.

Il design si ispira alle barchette del brand italiano degli anni ‘50, ma non include riferimenti nostalgici o elementi presi direttamente dal passato​. Le sue forme eleganti e il volume a profilo alare della carrozzeria interamente in fibra di carbonio, le sue proporzioni, i dettagli raffinati e le linee essenziali sono chiaramente visibili​​.

L’uso estensivo della fibra di carbonio nella costruzione della Monza SP1 la rende leggera e reattiva, aumentando il suo appeal sportivo e aggressivo​. I cerchi forgiati da 21” completano l’esterno e sono stati progettati specificamente per complimentarsi con le linee minimaliste delle due auto​​.

Sul fronte delle prestazioni, la Ferrari Monza SP1 è alimentata da un motore V12 aspirato da 6.5 litri in grado di produrre una potenza di 810 CV, che le consente di raggiungere una velocità massima superiore a 300 km/h.