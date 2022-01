Ferrari Monza SP1 ed SF90 Spider: on board pazzeschi in Targa Florio

La Ferrari Monza SP1 incontra la SF90 Spider Assetto Fiorano sui mitici percorsi della Targa Florio, in Sicilia. Il risultato è un video spaziale, firmato dagli uomini del magazine tedesco Sport Auto. Senza prezzo le emozioni consegnate dalle riprese on board, sulle strade sinuose delle Madonie. Le due auto sportive del “cavallino rampante” si sono date appuntamento, alcune settimane fa, in quell’area nobile del motorsport. Ve ne avevamo dato notizia in anteprima assoluta.

Oggi torniamo sull’argomento, perché i filmati fatti in quell’occasione sono stati montati, offrendosi in tutto il loro splendore. Gli appassionati non potranno che gioire della visione di questi fantastici fotogrammi. Scorrendoli si viene rapiti dal rombo inebriante della Ferrari Monza SP1, che rompe il silenzio delle strade scelte dal cavaliere Vincenzo Florio per la mitica corsa da lui creata. Come abbiamo riferito nel precedente post, per la scultorea creatura della serie Icona è la prima immersione assoluta nel circuito siciliano. Un tributo ai ricordi e alla storia.

Molto coinvolgenti anche le sonorità meccaniche della Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano, impegnata ad accompagnarla sulla stessa cornice planimetrica. Ne derivano delle immagini sublimi, che riportano la memoria indietro nel tempo, quando su quel nastro d’asfalto andava in scena una delle gare più importanti del mondo.

Ricordiamo che la Ferrari ha messo a segno sette vittorie alla Targa Florio. La più nota è quella conseguita dall’idolo di casa Nino Vaccarella, su una 275 P2, nell’edizione del 1965. Il video odierno, se vogliamo, è un omaggio al rapporto fra le “rosse” e quella sfida motoristica. Cuore pulsante del cortometraggio odierno è l’area di Floriopoli, dove si trovano le antiche tribune e l’area dei box.

Emozioni Ferrari tutte da gustare col sapore della Targa Florio

In questo contesto, le Ferrari Monza SP1 ed SF90 Spider Assetto Fiorano si concedono in tutto il loro splendore. Le riprese esterne sono mozzafiato, ma ancora più emozionanti sono quelle fatte a bordo, specie quando inquadrano il campo d’azione della vettura a 12 cilindri, il cui sound è celestiale. Questa hypercar è un capolavoro. Si tratta della “rossa” più sensuale nata dalla matita di Flavio Manzoni. Una vera scultura, ispirata alle 750 Monza e 860 Monza.

Le sue danze sono mosse da un motore da 6.5 litri di cilindrata, che esprime una potenza massima di 810 cavalli a 8500 giri al minuto. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 2.9 secondi, quella da 0 a 200 km/h solo 7.9 secondi. Nel video la vediamo mentre raggiunge i 250 km/h con partenza da fermo, in un baleno. La velocità massima supera i 300 km/h.

Ancora migliori le performance della Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano, che brucia il passaggio da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi, completando quello da 0 a 200 km/h in 7.0 secondi. La punta velocistica è nell’ordine dei 340 km/h. Anche in questo caso il video ci mostra lo scatto fenomenale da 0 a 250 km/h.

Il merito è del motore termico V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, che eroga 780 cavalli di potenza massima a 7500 giri al minuto, abbinato a tre motori elettrici, da 220 cavalli. Il totale fa 1000 cavalli di energia esplosiva, che inebriano il pilota e l’eventuale passeggero. Sublimi le sue dinamiche stradali. L’unico difetto? Un sound meraviglioso ma non all’altezza di quello del V12 che alimenta la Monza SP1.