Nuova Lancia Delta: ecco la notizia che tutti aspettavano

Nuova Lancia Delta è uno dei tre modelli ufficialmente annunciati dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano per il rilancio in grande stile del marchio considerato dal gruppo Stellantis come uno dei suoi tre brand premium al pari di DS Automobiles e Alfa Romeo. Il suo ritorno sul mercato è previsto per il 2028. A proposito di questa auto Napolitano nei mesi scorsi ha anticipato che si tratterà di un’auto che non tradirà quella che è la sua storia e il suo DNA. Questo non solo da un punto di vista delle prestazioni ma anche da quello del design.

Aumentano di molto le possibilità del debutto di una nuova Lancia Delta HF

Infatti la nuova Lancia Delta del 2028 sarà sempre un’auto geometrica, muscolare e sportiva come la celebre antenata che tanti successi ha ottenuto anche nel mondo del motorsport. Ovviamente non si tratterà di un restomod ma di una reinterpretazione in chiave moderna di quello che può essere considerato ormai come un vero e proprio classico dell’automobilismo italiano.

A proposito della nuova Lancia Delta numerosi render come quelli che vi mostriamo in questo articolo hanno provato ad ipotizzare il suo aspetto. Ovviamente non sappiamo come sarà questa auto. Quello che però sembra certo è che in essa ritroveremo alcuni degli elementi che abbiamo potuto vedere nella recente concept car Lancia Pu+Ra HPE mostrata nei giorni scorsi da Lancia alla Milano Design Week.

A proposito della nuova Lancia Delta sempre in occasione della Milano Desigfn Week è emersa una notizia che molto probabilmente riguarderà anche la famosa vettura. Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha confermato il ritorno della sigla HF nel 2025 con una versione da 240 cavalli della nuova generazione di Lancia Ypsilon che farà il suo debutto agli inizi del 2024 nella versione normale.

Il ritorno della sigla HF anche se per il momento confermato solo per la nuova Lancia Ypsilon è una buona notizia per la nuova Lancia Delta. Infatti sembra abbastanza scontato che in futuro vedremo sul mercato anche una Delta HF. Si tratta di un sogno per molti fan di questo celebre modello che già da molti anni speravano di ricevere una notizia così bella.

Se le cose per la nuova Lancia Delta andranno come per la nuova Lancia Ypsilon è probabile che questa vettura la vedremo circa un anno dopo la versione normale di Delta e dunque nel corso del 2029. Ovviamente sia la versione normale che la versione HF saranno solo ed esclusivamente elettriche al 100 per cento. Ma nonostante ciò si tratterà di una vettura molto potente con prestazioni di altissimo livello.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto che indubbiamente rimasta nel cuore di molti suscita grande interesse da parte degli appassionati e siamo sicuro che nei prossimi anni si parlerà molto di lei nel mondo dei motori. Ricordiamo infine che Lancia ha confermato il lancio di tre nuove auto. Nel 2024 arriverà la nuova Ypsilon, nel 2026 la nuova Lancia Gamma e ne 2028 la nuova Delta.