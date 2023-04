Nuova Lancia Ypsilon: un video ipotizza il suo aspetto

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima di tre novità con le quali il gruppo Stellantis intende rilanciare in grande stile la casa automobilistica italiana nel segmento premium del mercato auto in Europa dopo che per molti anni il marchio era sembrato ad un passo dall’addio. La vettura farà il suo debutto agli inizi del 2024 anche se le prime immagini ufficiali potrebbero addirittura trapelare già verso la fine dell’anno corrente.

Un video ipotizza come sarà la nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon incarnerà i nuovi elementi di design visti con la concept car Lancia Pu+Ra HPE svelata nei giorni scorsi alla Milano Design Week. Questa auto del resto rappresenta una sorta di manifesto di quello che accadrà nella gamma del brand nel corso dei prossimi 10 anni sotto il profilo del design. Ricordiamo che questa auto sarà lunga 4 metri circa, nascerà su piattaforma CMP e avrà un aspetto più elegante e ricercato oltre che maschio per piacere ad un pubblico più vasto.

Del resto con la nuova Lancia Ypsilon Lancia ha intenzione di tornare in Europa dopo un’assenza durata svariati anni. Oltre all’Italia i primi paesi che riceveranno il nuovo modello saranno Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi bassi e Belgio. L’auto sarà inoltre la prima Lancia ad avere una versione completamente elettrica.

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, oggi vi segnaliamo un nuovo video render apparso sul canale di YouTube del designer e Architetto Tommaso D’Amico che ipotizza le linee di design di questo imminente modello anche sulla base di quanto rivelato dalla concept car Lancia Pu+Ra. Si tratta ovviamente della sua personale e interessantissima ipotesi. Nei prossimi mesi capiremo quanto vicina alla realtà è questo render. Ricordiamo infine che la Ypsilon el 2025 riceverà anche una versione HF con motore da 240 cavalli.