Stellantis richiama quasi 220.000 SUV Jeep Cherokee per rischio incendio

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha avvertito i proprietari di quasi 220 mila SUV Jeep Cherokee in tutto il mondo di parcheggiare i loro veicoli all’aperto e lontano da altre vetture perché i portelloni elettrici di questi SUV possono prendere fuoco anche quando i motori sono spenti. La società sta richiamando alcuni Cherokee degli anni modello dal 2014 al 2016. L’acqua può entrare nel computer di controllo del portellone, provocando un cortocircuito elettrico che può provocare un incendio.

Richiamati 220.000 Jeep Cherokee da Stellantis per rischio incendio

La società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares afferma di non aver ancora sviluppato una soluzione. I proprietari riceveranno lettere di notifica a partire dal 30 giugno. Stellantis afferma che il problema è stato rilevato durante una revisione di routine dei dati dei clienti. Non è chiaro quanti dei SUV Jeep Cherokee abbiano preso fuoco fino ad ora. Stellantis afferma nei documenti pubblicati martedì dalla National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti di avere 50 casi di assistenza clienti, 23 richieste di garanzia e 21 rapporti sul campo a causa del problema. La società afferma di non essere a conoscenza di eventuali feriti. I portelloni elettrici potrebbero smettere di funzionare prima che i SUV prendano fuoco.

Ricordiamo inoltre che il gruppo Stellantis ha richiamato molti degli stessi veicoli nel 2015 per risolvere un problema simile.Vedremo dunque quali aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore da parte del gruppo automobilistico a proposito di questo richiamo che riguarda circa 220 mila unità del SUV Jeep Cherokee. l richiamo riguarda circa 132.000 veicoli negli Stati Uniti, 23.000 in Canada, 3.000 in Messico e 60.500 al di fuori del Nord America. Al momento non sappiamo se sono coinvolti anche modelli di Jeep venduti in Europa.