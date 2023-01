Jeep Cherokee 2023: il SUV si aggiorna con alcune novità interessanti

Jeep ha svelato nelle scorse ore la Jeep Cherokee 2023 negli Stati Uniti. Vanta un design autentico e premium, insieme a un avanzato motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri che migliora le prestazioni e l’efficienza dei consumi.

La popolare Cherokee offre interni spaziosi, comfort e praticità, offrendo la praticità di tutti i giorni con eccezionali caratteristiche di guida e maneggevolezza, sospensioni anteriori e posteriori indipendenti con rigidità torsionale della scocca di alto livello e due motori abbinati a una trasmissione automatica a 9 marce potenziata e altamente efficiente.

Jeep Cherokee 2023 interni

Jeep Cherokee 2023: ecco tutte le novità introdotte

Tra le novità introdotte dalla casa automobilistica americana con il model year 2023 abbiamo il nuovo allestimento Altitude LUX 4×4, che abbina i robusti spunti stilistici del marchio off-road con un aspetto esterno unico e include cerchi in alluminio in nero lucido da 17”, illuminazione a LED e bordi, inserti e badge della griglia in nero lucido.

Troviamo anche sedili in pelle nappa nera, inserti interni in Piano Black, multi-view, display TFT a colori e volante e sedili riscaldati. Non mancano dei cerchi da 18 pollici in Gloss Black disponibili come optional.

Cruise control adattivo con funzione Stop and Go, assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare e assistenza al parcheggio anteriore/posteriore ParkSense con arresto posteriore ora sono di serie sulle versioni Altitude LUX e Trailhawk.

La nuova dotazione di serie per la Jeep Cherokee Trailhawk 4×4 2023 include fari abbaglianti automatici, specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico, allarme di sicurezza e dispositivo di apertura universale della porta del garage. Poi abbiamo il sistema di infotainment Uconnect 4C NAV con display da 8.4 pollici e radio SiriusXM ora di serie sulle varianti Altitude LUX e Trailhawk.

Tra le caratteristiche salienti della Cherokee model year 2023 abbiamo due sistemi di trazione integrale, con il sistema Selec-Terrain standard che offre fino a cinque modalità personalizzate per qualsiasi condizione (Auto, Snow, Sport, Sand/Mud e Rock), migliore capacità di rimorchio della categoria (fino a 4000 kg), motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri per l’allestimento Trailhawk 4×4 (uno dei propulsori tecnologicamente più avanzati del settore automobilistico) con 270 CV di potenza e 295 Nm di coppia massima, powertrain I-4 da 2.4 litri per l’Altitude LUX 4×4 da 180 CV e 171 Nm di coppia massima, trasmissione automatica standard a 9 velocità e prima disconnessione dell’asse posteriore del settore (con conseguente riduzione della perdita di energia e maggiore efficienza del carburante quando non è necessaria la capacità 4×4).

Non mancano raffinato design sul frontale (inclusi fascia anteriore, cofano, fari a LED premium, DRL e fendinebbia), cofano anteriore in alluminio leggero con un esclusivo design per la griglia a cascata (così da allinearsi maggiormente allo stile più recente del marchio americano), fari bi-LED anteriori con i tipici DRL della Jeep Cherokee, composito leggero e portellone elettrico con apertura senza mani sul posteriore, ampio spazio di carico posteriore, sospensioni per un maggiore comfort di marcia, i più recenti sistemi Uconnect di serie su tutti i modelli del SUV con varie funzionalità interessanti di facile utilizzo, potenza di elaborazione migliorata, tempi di avvio più rapidi, display touch dinamici, grafica ad alta risoluzione, Apple CarPlay e Android Auto di serie, navigazione disponibile, Wi-Fi 4G LTE Hotspot Fi, Jeep Skill per Amazon Alexa e oltre 80 funzioni avanzate di sicurezza e protezione disponibili.

Per la Jeep Cherokee 2023 è disponibile anche il programma di assistenza clienti Jeep Wave, che include vantaggi premium, come manutenzione senza preoccupazioni, noleggio di veicoli in giornata, assistenza stradale h24 e supporto dedicato al proprietario.

I colori esterni disponibili per la Cherokee 2023 sono Billet Silver, Bright White, Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Hydro Blue, Slate Blue, Sting-Gray e Velvet Red mentre l’abitacolo può essere rivestito solo di nero.