Jeep Cherokee: la quinta generazione esce di scena

Dopo un continuo e costante calo delle immatricolazioni, Jeep ha messo la parola fine alla quinta generazione della Jeep Cherokee (KL). La decisione è stata presa in seguito allo stop da parte di Stellantis dello stabilimento di Belvidere (Illinois) dove veniva assemblato il crossover.

La casa automobilistica americana ha confermato per la prima volta la notizia a The Drive, dopo aver ridotto gradualmente la gamma con il model year 2023. Secondo quanto affermato da un portavoce a CarScoops, la fabbrica di Belvidere era inattiva da fine febbraio e la produzione della Cherokee 2023 è terminata quando il sito era inattivo.

Jeep Cherokee 2023

Jeep Cherokee: il popolare crossover non verrà più prodotto

Nonostante ciò, Jeep ha confermato che è in fase di sviluppo un modello sostitutivo e che maggiori dettagli saranno svelati a tempo debito. Per l’ultimo anno di produzione, lo storico marchio americano ha proposto soltanto due allestimenti della Jeep Cherokee rispetto ai quattro del 2022: Altitude Lux e Trailhawk.

La quinta generazione del crossover è stata introdotta per la prima volta nel 2014; quindi, ha praticamente quasi 10 anni. Di conseguenza, le vendite sono iniziate a diminuire col passare del tempo. Basti pensare che lo scorso anno sono state registrate solo 40.000 unità vendute in America, la metà rispetto al 2021.

Nonostante le vendite in calo, Jeep ha rivelato che la Cherokee e il segmento in cui è presente sono importanti per l’azienda. La scorsa estate, Jim Morrison – capo di Jeep Nord America – ha affermato che il marchio di Stellantis avrebbe lanciato una nuova generazione più grande e migliore rispetto alle precedenti.

Inoltre, un altro dirigente ha detto che il nuovo modello sarà elettrificato. Forse, qualche novità potrebbe essere mostrata in anteprima in occasione del Salone di New York 2023, che si svolgerà dal 7 al 16 aprile.

È stata introdotta per la prima volta nel 1974

Ricordiamo che la Jeep Cherokee ha una lunga storia alle sue spalle e ha subito diversi restyling nel corso degli anni, mantenendo però le sue radici come un’auto versatile e adatta sia all’off-road che all’utilizzo quotidiano.

La Cherokee è stata introdotta per la prima volta nel 1974 come una versione a due porte del Wagoneer. In seguito, nel 1984, è stata completamente rinnovata con un design più compatto e leggero, inaugurando la categoria dei SUV compatti. Questa nuova generazione ha avuto un enorme successo grazie al suo equilibrio tra prestazioni, comfort e abilità off-road.

Dal punto di vista del design, ha sempre cercato di mantenere un aspetto robusto e iconico, con linee spigolose e un frontale distintivo. Le generazioni successive hanno introdotto nuove tecnologie e comfort, migliorando la sicurezza e l’efficienza energetica senza compromettere le sue caratteristiche da fuoristrada.

Offre una gamma di motorizzazioni, tra cui motori a benzina, diesel e anche ibridi, per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti. Le versioni più recenti offrono propulsori turbo e la possibilità di scegliere tra trazione anteriore, posteriore e integrale, proponendo così una vasta gamma di configurazioni per diversi utilizzi e condizioni di guida.

Il design è stato aggiornato nel corso degli anni

In termini di interni, la Jeep Cherokee si è evoluta nel tempo per offrire un ambiente sempre più confortevole e tecnologico. Le ultime versioni dispongono di un sistema di infotainment avanzato con display touch, connettività smartphone, navigazione satellitare e altre funzionalità moderne. Inoltre, i materiali utilizzati negli interni sono stati migliorati per offrire un aspetto più raffinato e un maggior comfort.

Per quanto riguarda la sicurezza, il SUV compatto è dotato di una serie di dispositivi e sistemi per proteggere i passeggeri in caso di incidenti e per prevenirli. Tra questi, abbiamo airbag multipli, frenata automatica d’emergenza, avviso di uscita di corsia, controllo della stabilità e della trazione, telecamere, sensori di parcheggio e altro ancora.

La Cherokee ha conquistato una solida base di clienti grazie alle sue capacità fuoristrada, affidabilità e versatilità. La gamma di allestimenti disponibili permette ai clienti di scegliere tra versioni più orientate al comfort e all’uso quotidiano.

La Jeep Cherokee Trailhawk è stata progettata per offrire una maggiore altezza da terra, pneumatici più adatti al fuoristrada e una serie di sistemi di trazione e sospensioni speciali per affrontare terreni difficili.