Ferrari 296 GTB vs SF90 Stradale: chi vince la drag race?

Quelli di carwow si divertono ad organizzare delle drag race. La più recente della serie mette a confronto due supercar dello stesso marchio: le Ferrari SF90 Stradale e 296 GTB. Entrambe sono ibride, ma c’è una bella differenza in termini di potenza fra le due. La prima, infatti, ha molta più energia dell’altra in corpo, ma la seconda si rifà con un peso nettamente più basso.

Sul piano delle emozioni di guida molti preferiscono la 296 GTB, ma la “piccola” può riuscire a tenere testa alla sorella maggiore sui 400 metri con partenza da fermo e in ripresa? Il confronto multiplo proposto da carwow cerca di dare una risposta empirica. Ovviamente non vi anticipiamo nulla. Avrete solo un modo per scoprire come è andata a finire: guardare il video!

Qui ci limitiamo a fornire alcuni dati sulle due auto sportive del “cavallino rampante” protagoniste del duello. Da un lato c’è la Ferrari 296 GTB, spinta da un motore V6 biturbo da 3 litri, accoppiato a un’unità elettrica, per una potenza combinata di 830 cavalli, su un peso a vuoto di 1470 chilogrammi. La trazione è posteriore. Dall’altro c’è la Ferrari SF90 Stradale, alimentata da un V8 biturbo da 4 litri, accoppiato a tre motori elettrici. Il risultato? Una potenza complessiva di 1000 cavalli, su un peso a vuoto di 1670 chilogrammi. La trazione è integrale.

Sul piano delle cifre, per la 296 GTB la casa di Maranello dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi. La punta velocistica si spinge nel territorio dei 330 km/h. Ancora più incisive le prestazioni della SF90 Stradale, accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.7 secondi. Qui la velocità massima si inoltra nel territorio dei 340 km/h. Sulla carta non c’è storia, ma come andranno a finire le drag race e le sfide in ripresa nel mondo reale? La differenza di peso si rivelerà determinante? C’è solo un modo per scoprirlo. Cliccate play sul video!