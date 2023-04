Ferrari SF90 Stradale in allestimento esclusivo

Una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano è stata trattata dal reparto Tailor Made della casa di Maranello, guadagnando una livrea insolita e molto vistosa. Spiccata la personalità dell’opera, che non corre il rischio di essere confusa con altre. Il committente ha concordato con gli specialisti del “cavallino rampante” un contrasto dinamico fra i toni dell’arancio opaco e del grigio canna di fucile.

Al carattere espressivo dell’auto non concorre solo la particolarità di questo accostamento cromatico, ma anche la collocazione grafica degli elementi di contrasto, che disegnano alchimie visive mai viste in precedenza, almeno su questa supercar. Ne deriva un quadro unico ed esuberante, che esprime in forma inedita ed efficace lo spirito sportivo del modello.

Questo emerge in modo eloquente anche nell’abitacolo, dove sofisticate sedute in colore Carbonio UltraSuede e tappetini in grigio trifoglio SuperFabric completano i dettagli in fibra di carbonio opaca. Ancora una volta il reparto Tailor Made ha saputo miscelare bene gli elementi, orientando al meglio le richieste di personalizzazione di un cliente del marchio.

Protagonista degli interventi, non invasivi, è stata, come già detto, una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano. Questa supersportiva, ad alimentazione ibrida plug-in, segna i riferimenti prestazionali della specie. Nessuna “rossa” del catalogo commerciale gira in pista più velocemente di lei. Del resto, stiamo parlando della Ferrari stradale più potente della storia. Qui i 780 cavalli messi sul piatto dal motore termico V8 biturbo sono integrati dai 220 aggiunti alla scuderia dai tre propulsori elettrici, due dei quali disposti all’anteriore, per garantire la trazione integrale. La potenza combinata è di ben 1000 cavalli: una cifra da urlo.

Con l’Assetto Fiorano, la ciclistica e l’aerodinamica della Ferrari SF90 Stradale sono ancora più specialistiche e adatte all’uso in pista. Il peso, inoltre, è inferiore di 30 chilogrammi rispetto alla versione standard. Gli pneumatici a mescola più morbida garantiscono maggiore aderenza con l’asciutto. Il quadro prestazionale se ne giova. Con questa “rossa” il passaggio da 0 a 100 km/h viene bruciato in meno di 2.5 secondi, quello da 0 a 200 km/h in meno di 6.5 secondi. La velocità massima è di 340 km/h.

Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari

Fonte | Ferrari