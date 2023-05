Ecco la Nuova Fiat Uno Turbo: il mito rivive in chiave moderna in un video

Oggi vi mostriamo un video in cui viene immaginata una nuova Fiat Uno Turbo. Il mitico modello che a cavallo degli anni ’80 e ’90 fece furore in Italia e non solo è stata reinterpretata in chiave moderna in questo render realizzato dal designer, creatore digitale e Architetto Tommaso D’Amico che ha pubblicato questo video nel suo canale di YouTube. Pur non snaturando quella che era l’essenza di questa auto, l’autore di questo render ha ipotizzato il suo aspetto immaginandola con un design molto più moderno ed in sintonia con quella che potrebbe essere la futura gamma di Fiat.

Nuova Fiat Turbo: il mitico modello reinterpretato in chiave moderna

Nuova Fiat Uno Turbo difficilmente arriverà sul mercato in futuro visto che la casa italiana ha deciso al pari degli altri brand di Stellantis di passare all’elettrico. Tuttavia non si esclude che il nome possa essere recuperato. Del resto è stato lo stesso numero uno della principale casa automobilistica italiana Olivier Francois a dire che per le auto di Fiat del futuro potrebbero essere recuperati alcuni nomi storici della casa italiana. Non a caso le prossime due auto ad essere presentate saranno le nuove Fiat 600 e Topolino.

Nel 2024 toccherà ad una hatchback di segmento B che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Panda, Uno o Punto. Nel 2025 invece toccherà anche alla nuova Fiat Multipla che tornerà nelle vesti di SUV di segmento C su piattaforma STLA Medium e che sarà la nuova top di gamma del marchio. Nuova Fiat Uno Turbo dunque anticipa quello che potrebbe essere il futuro prossimo del marchio torinese di Stellantis.