Nuova Fiat Multipla: il 2025 sarà il suo anno

Nuova Fiat Multipla è uno dei modelli che dovrebbero far parte in futuro della gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo nome non è ancora sicuro ma pare che Fiat stia pensando di dare a questo futuro modello un nome che già in passato ha fatto parte della sua gamma. Questo veicolo sarà un crossover di segmento C futura top di gamma di Fiat la cui produzione avverrà a Kenitra in Marocco insieme alla futura Fiat Topolino.

Nuova Fiat Multipla: sarà una delle novità più importanti per quanto riguarda il mercato auto europeo nel 2025

Nuova Fiat Multipla dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,4 m e un design non troppo lontano da quello della nuova Fiat 600 che debutterà prossimamente. Rispetto a questo veicolo però ovviamente cambieranno le dimensioni dato che la nuova 600 sarà lunga circa 4,1 m. La piattaforma che verrà utilizzata per questa auto sarà la STLA Medium e ovviamente la nuova Multipla sarà lanciata in versione completamente elettrica. Non si esclude che in gamma ci saranno anche versioni ibride e a benzina. Molto dipenderà da come si evolverà nel frattempo la transizione verso le auto a zero emissioni nell’industria automobilistica.

La nuova Fiat Multipla come la futura hatachback di segmento B che Fiat lancerà il prossimo anno farà parte della gamma “razionale” di Fiat che si contrapporrà a quella “Emozionale” composta da auto quali la nuova Fiat 500 e la nuova Fiat 600. Questo modello avrà dunque un rapporto qualità prezzo molto elevato e rappresenterà dunque una delle soluzioni più economiche tra quelle previste nel segmento dei C-SUV.

Nuova Fiat Multipla

Nel corso del prossimo anno a proposito di questo modello dovrebbero emergere novità importanti e forse finalmente sapremo se davvero questa vettura si chiamerà così oppure alla fine verrà scelto un altro nome. Ricordiamo infine che con questa auto Fiat mira a sostituire in un solo colpo due tra i suoi modelli più popolari: Fiat Tipo e Fiat 500X. questa auto sarà inoltre fortemente imparentata con la nuova Citroen C3 Aircross. Inoltre si dice anche che possa dare origine ad una vettura pensata per l’America Latina. Questa sarebbe praticamente la stessa auto ma con un nome diverso. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare come sarà questo futuro crossover.