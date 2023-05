Cavallino Classic Modena 2023: oggi si parte, con Ferrari da sogno

Quella odierna è una data importante per gli appassionati Ferrari, perché sta per partire Cavallino Classic Modena, prestigioso concorso d’eleganza riservato alle “rosse“. Per la terza volta, Palm Beach Cavallino Classic rende omaggio alla città dove ebbe inizio la grande avventura di Enzo Ferrari. Così torna ancora una volta in Italia il più importante evento dedicato alla bellezza delle Ferrari d’epoca (e non solo). Si profila uno spettacolo mozzafiato, destinato a fissarsi per sempre nel cuore dei protagonisti.

A fare da sfondo all’esposizione ci penserà il giardino di Casa Maria Luigia, dello chef Massimo Bottura. Qui i membri della giuria internazionale saranno chiamati a scegliere le auto vincenti. Non sarà un compito facile, perché i modelli sottoposti alle loro valutazioni sono tutti delle opere d’arte, degne della tutela dell’Unesco. Il fatto stesso che siano nel gruppo conferma il loro fascino esclusivo, perché le Ferrari accettate sono state il frutto di un’attenta selezione sulla base della loro importanza storica e delle loro conformità. Spazio anche per qualche esemplare di epoca recente. In totale, sul prato, sono attese 32 “rosse”, suddivise in 3 classi: Dodici Cilindri Classiche; Dodici Cilindri Moderne e Contemporanee; Modelli da Competizione.

In casi del genere diventa problematico fornire anche delle semplici anticipazioni, perché tutti gli esemplari sul green meriterebbero di essere citati. Per dare un’idea dello spessore del parterre, segnaliamo però alcuni modelli attesi al concorso d’eleganza di Cavallino Classic Modena. Fra questi, la 212 Export Coupé Vignale del 1951 (telaio 0080E). Questa vettura, prima di essere consegnata al suo proprietario iniziale, il Principe Vittorio Massimo, fu offerta alla visione del pubblico al Salone dell’Automobile di Torino del 1951, nello stand della Carrozzeria Vignale. Qualche anno fa è stata sottoposta a restauro completo, recuperando la combinazione cromatica originale della carrozzeria, tornata nera con tetto verde, dopo alcuni cambiamenti eseguiti nel tempo. Certificata da Ferrari Classiche, questa 212 si è imposta nella sua classe al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, nel 2010.

Non meno interessante, come storia e come fascino, la Ferrari 500 TR Sport Scaglietti del 1956 (telaio 0610 MDTR), originariamente venduta al gentleman driver palermitano Principe Gaetano Starrabba di Giardinelli, che la pilotò al Giro di Sicilia, al Gran Premio Supercortemaggiore di Monza ed al Gran Premio di Pescara. L’auto subì un serio incidente nel 1958. Poi fu ricarrozzata, sempre a Modena, con modifiche estetiche che hanno leggermente mutato l’aspetto originale. Grande la forza di richiamo della 312 P (telaio 0886) attesa a Casa Maria Luigia. Questa “belva” da pista, legata alle gare endurance, indossò i colori ufficiali della scuderia di Maranello. Con Ronnie Peterson e Tim Schenken vinse le 1000 Km di Buenos Aires e del Nürburgring. Nel gruppo, anche una splendida 250 Tour de France del 1957 (telaio 0677) e una meravigliosa 250 GT Spyder California del 1958 (telaio 1057GT).

Altrettanto belle e seducenti, la 250 GT berlinetta passo corto “SWB” del 1962 (telaio 3169) e la 250 GT Lusso del 1964 (telaio 5735). Fra le auto presenti, pure una 410 Superamerica Coupé Pininfarina del 1959 (telaio 1305GT), proveniente dagli USA. Ricche di splendore anche le altre “rosse” sul green. Ecco perché il compito dei giurati sarà veramente difficile. Ricordiamo che Cavallino Classic Modena fu pensato nel 2021 come omaggio alla città natale di Enzo Ferrari da parte del Concorso d’Eleganza di Palm Beach. Queste le parole di Luigi Orlandini, Presidente e CEO di Cavallino e Canossa Events: “Giunta al suo terzo compleanno, l’edizione italiana sta diventando, a sua volta, una tradizione. Il segno che non ci sono confini per la passione che la Ferrari, da sempre, scatena”.

Programma Cavallino Classic Modena 2023

Courtesy of Canossa Events

Venerdì 12 maggio

Le auto arriveranno a Casa Maria Luigia, dove verranno accolte con una cena inaugurale nel giardino della villa.

Sabato 13 maggio

Mattina: le 32 auto saranno esaminate dai giudici nel giardino di Casa Maria Luigia. Accesso solo su invito.

Pomeriggio: partenza da Casa Maria Luigia alle 16:45, percorso in corteo lungo il centro di Modena con sosta in Piazza Roma alle ore 17.

Sera: proclamazione dei premiati e dei Best of Show in occasione della cena di gala preparata da Massimo Bottura con i piatti più iconici dell’Osteria Francescana.

Domenica 14 maggio

Le vetture partecipanti partiranno da Casa Maria Luigia per un percorso lungo le strade dell’Appennino Emiliano, che le porterà a Quattro Castella, a Casa Canossa, sede di Canossa Events, dove la manifestazione giungerà a termine.

Foto: Courtesy of Canossa Events