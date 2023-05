Ferrari Purosangue: Carlex Design trasforma il SUV del cavallino rampante

Ferrari Purosangue è il primo SUV crossover della Ferrari ed è senza dubbio un veicolo ben riuscito. Questo modello, secondo Ferrari, è la combinazione perfetta di sportività, lusso e versatilità. Ma cosa succede se vuoi dare al Purosangue ancora più carattere ed esclusività? È allora che entra in gioco il team di Carlex Design. Carlex è un tuner polacco specializzato nella rifinitura degli interni dei veicoli, ma che con le sue ultime creazioni sta anche apportando sempre più modifiche visive alla carrozzeria del veicolo. L’azienda ha già creato diverse edizioni limitate di diversi veicoli, come la Mercedes-Benz Classe X o la Ford Ranger.

Il tuner Carlex Design ha realizzato una versione ancora più esclusiva di Ferrari Purosangue

E ora Carlex Design si è avventurato nel realizzare una propria versione di Ferrari Purosangue e ha progettato uno spettacolare pacchetto di messa a punto. Il pacchetto Carlex Design include una riprogettazione degli interni con materiali e colori di alta qualità. I sedili sono rivestiti in pelle bianca e verde, traforata per un effetto molto particolare. Il tema bianco-verde attraversa l’intero interno. Anche i pannelli delle portiere, il cruscotto e la consolle centrale sono rifiniti in pelle (in parte Alcantara) nella combinazione, anch’essa parzialmente trapuntata. Il volante è rivestito in Alcantara e ha un accento verde sotto forma di un indicatore. Inoltre, il logo Carlex Design è visibile sui poggiatesta e sul cruscotto.

E anche l’esterno di Ferrari Purosangue è stato modificato. Carlex Design ha dipinto la parte inferiore della carrozzeria in una tonalità di grigio spazzolato, che crea un bel contrasto con le pinze dei freni verdi e la vernice verde da corsa della linea di cintura. Il colore è stato applicato a mano con una tecnica speciale.

I cerchi a più razze da 23 pollici con il logo Carlex sono in tinta con il resto della carrozzeria e hanno un design speciale con cinque doppi raggi. Per quanto ne sappiamo, il pacchetto Carlex Design è un’edizione limitata disponibile solo per clienti selezionati. Come previsto, il prezzo è alto, perché la sola conversione, compresi i nuovi cerchi, dovrebbe costare quasi 65.000 euro. Ricordiamo che Ferrari Purosangue nella sua versione base parte da 390 mila euro. Dunque in questo modo ci si avvicina quasi a 500 mila euro.