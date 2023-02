Palm Beach Cavallino Classic 2023: le Ferrari vincitrici | Foto

Si è chiusa l’edizione 2023 di Palm Beach Cavallino Classic. Un appuntamento immancabile per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo. Qui, ogni anno, si radunano le migliori Ferrari d’epoca. Ben 125 “rosse” hanno decorato il green, con le note del loro fascino. L’evento, organizzato da Canossa, è andato in scena al The Breakers, esclusivo hotel di Palm Beach, in Florida (USA). Senza precedenti l’affluenza del pubblico, ripagato da visioni mozzafiato. Nel parterre alcuni pezzi singolari, che hanno contributo a far nascere o a rafforzare il mito del “cavallino rampante”.

Il prologo della kermesse si è svolto presso il The Concours Club di Miami. Poi è stata la volta di un tour su alcune strade molto spettacolari dell’area, fino a raggiungere la sede del Concorso d’Eleganza, che ha celebrato anche il centenario dalla prima 24 Ore di Le Mans, con una classe dedicata alle Ferrari connesse alla leggendaria maratona francese.

Per la prima volta a Cavallino Classic sono stati assegnati 3 Best of Show. Il premio Overall Outstanding Ferrari Granturismo è andato a una 410 Superamerica del 1956, telaio 0483 SA. Il premio Overall Outstanding Ferrari Competition è stato vinto da una 250 MM Berlinetta Pinin Farina del 1953, telaio 0258 MM. Infine, il premio Overall Outstanding Ferrari Classiche Certified ha sigillato lo splendore di una 512 M del 1971, telaio 1020. Oltre al lusso, allo sport, alla cultura e al glamour, spazio anche per il sociale al Palm Beach Cavallino Classic 2023, in continuità con quanto già successo nel 2022. Segue l’elenco dei riconoscimenti assegnati a Palm Beach, cui andrebbero aggiunti i numerosi Platinum Award, conferiti a decine di vetture del marchio.

Ferrari premiate al Palm Beach Cavallino Classic 2023

Courtesy of Canossa Events

Best of Show Granturismo

1956 Ferrari 410 Superamerica s/n 0483 SA



Best of Show Competition

1953 Ferrari 250 MM Berlinetta Pinin Farina s/n 0258 MM



Best of Show Ferrari Classiche Certified

1971 Ferrari 512 M s/n 1020



The Ferrari People’s Choice Award

2009 Scuderia Spider 16M s/n 168659



The Chairman Award

1962 Ferrari 250 GTO s/n 3747 GT



The Finest Twelve Cylinder Ferrari Award

1955 250 GT Europa Coupé Pinin Farina s/n 0405 GT



The Finest Eight Cylinder Ferrari Award

1984 288 GTO s/n 52751



The Finest Six Cylinder Ferrari Award

1974 Dino 246 GTS s/n 07916



The Finest Track/Racing Ferrari Award

1951 340 America Barchetta Touring s/n 004/0116 A



The Ferrari Elegance Award

1967 330 GTC Speciale s/n 10107



The Ferrari Requiring Most Historical Research Award

1951 340 America Barchetta Touring s/n 004/0116 A



The Ferrari Restoration Award

1967 330 GTS s/n 10173



The Ferrari Supercar Award

2007 FXX s/n 145761



The Ferrari Vintage Preservation Award

1974 Dino 246 GTS s/n 07974



The Ferrari Classic Preservation Award

1993 F40 Competizione s/n 95440



The Finest Ferrari “Daytona” Award

1972 365 GTS4 “Daytona” Spyder s/n 16573



The Finest Pininfarina-designed Ferrari Award

1963 250 GT Lusso s/n 5003



Le Mans Centenary Award

1949 166 MM Barchetta Touring s/n 0008M



The Chief Judge Emeritus Award

1949 166 MM Barchetta Touring s/n 0008M



The Ferrari Honorary Judges Award

1967 Dino 206 S s/n 026

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events