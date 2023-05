Totem GT Electric: consegnato il primo esemplare dell’elettrica da 600 cavalli

Per presentare la versione definitiva della Totem GT Electric, la prima consegnata ad un cliente reale, Totem Automobili ha scelto la bella cornice dell’evento francese Prestige Auto Beaune. Il primo esemplare della sportiva a zero emissioni basata sull’iconica Alfa Romeo GT, consegnato al suo nuovo proprietario, è stato denominato Venere: sarà il primo di una piccola produzione in serie fissata in circa una 20ina di esemplari. Per l’occasione, il costruttore ha diramato i dati ufficiali in termini di potenza, autonomia e tempi di accelerazione di questa nuova Totem GT Electric “Venere”.

Come è già noto, il costruttore lavora alla Totem GT Electric dal 2020 in accordo con lo sviluppo della Super GT che al posto dell’unità elettrica adotta un più tradizionale propulsore endotermico; il V6 Bi-Turbo già posto sotto il cofano dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e delle prestazionali varianti GTA e GTAm. Ora i dati che caratterizzano la Totem GT Electric “Venere” sono noti grazie a quanto diramato da Riccardo Quaggio, fondatore di Totem Automobili.

La Totem GT Electric definitiva eroga una potenza di oltre 600 cavalli

La prima variante destinata ad un cliente finale della Totem GT Electric prevede un valore di potenza erogata pari a oltre 600 cavalli, valore che abbinato ad una coppia di 1.100 Nm permette alla “Venere” di raggiungere i 100 km/h da fermo in appena 2,7 secondi. L’autonomia garantita, con una singola ricarica, è pari a 500 chilometri in virtù di una batteria dotata di una capacità pari a 81 kWh in rado di ricaricarsi a corrente alternata, a 7 kW, e a corrente continua a 90 kW. La velocità massima è autolimitata a 210 km/h. Nonostante tutto, risulta particolarmente interessante il peso a vuoto della vettura: alla bilancia si raggiunge infatti un valore dichiarato di 1.470 chilogrammi, merito anche del largo utilizzo della fibra di carbonio per la realizzazione della monoscocca (realizzata attorno al telaio storico della vettura donatrice) e della carrozzeria. Il sistema sospensivo prevede elementi a doppio triangolo per ogni asse, mentre l’impianto frenante è Brembo, con ABS, in accordo con cerchi da 18 pollici di diametro montati su pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. La trazione è disponibile sull’asse posteriore.

A differenziare questa prima Totem GT Electric definitiva dalla variante numero zero, presentata a suo tempo sotto forma di prototipo, ci sono alcuni dettagli estetici ravvisabili in un frontale dalle forme leggermente differenti, quindi dall’adozione di specchietti rivisti e maniglie modificate accanto a gruppi ottici rinnovati e un nuovo lettering sul posteriore.

In questo modo il design generale appare ancora più aggressivo e dinamico, ma crescono anche le dimensioni fino ai 427 centimetri di lunghezza, 186 di larghezza, per un passo di 250 centimetri, e 131 centimetri di altezza. Sono due i posti all’interno dell’abitacolo, così come i vani per i bagagli: uno davanti, da 80 litri, e uno dietro da 150 litri. In questo specifico caso, la Totem GT Electric “Venere” presenta una colorazione blu con interni in pelle marrone e finiture lasciate in carbonio a vista per la plancia e anche per i sedili rivestiti in pelle e firmati da Amedeo Testoni. Il prezzo di approdo dovrebbe aggirarsi sui 500.000 euro.