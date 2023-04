Nuova Fiat Topolino: un video mostra il suo probabile design

Nuova Fiat Topolino dovrebbe essere uno dei due modelli elettrici che la casa automobilistica italiana farà debuttare nel corso di questo 2023. Secondo indiscrezioni la sua presentazione potrebbe essere imminente. Si parla della prossima estate come del periodo del possibile debutto. La vettura sarà dunque una delle più grandi novità di questo 2023 per Stellantis insieme alla nuova Fiat 600 che invece tornerà nelle vesti di crossover compatto.

Un video mostra come potrebbe essere la nuova Fiat Topolino il cui debutto è ormai imminente

La nuova Fiat Topolino non avrà molto a che vedere con la celebre vettura che negli scorsi decenni ha fatto parte della gamma di Fiat rimanendo nell’immaginario collettivo. Questo nome infatti tornerà per un quadriciclo elettrico basato sulla Citroen AMI che verrà prodotto sempre a Kenitra in Marocco come avviene con la microcar francese.

La nuova Fiat Topolino dovrebbe dunque avere uno design molto simile a quello della Citroen AMI da cui differirò solo per alcuni piccoli cambiamenti. Oltre a inedite colorazioni e dotazioni e i loghi Fiat, si dice anche che questa auto possa arrivare sul mercato anche in versione cabrio. Al momento però si tratta solo di voci e si attendono conferme ufficiali.

Qui vi mostriamo un video render del designer e architetto Tommaso D’amico che sul suo canale di YouTube nelle scorse ore ha pubblicato una nuova ipotesi su quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

La versione del render si ispira al modello originale solo nel nome, naturalmente il concept, rivisto in ogni dettaglio, si trasforma in una microcar attualissima, immaginando per l’insieme componenti all’avanguardia con il supporto delle attuali tecnologie. L’abitacolo è dotato di una serie di piccoli optional di ultima generazione e di un particolare sistema di infotainment. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa auto nelle prossime settimane.