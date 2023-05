Alfa Romeo: +125% nel primo quadrimestre in Germania

Ad aprile Alfa Romeo ha proseguito il trend rialzista di tutto il primo trimestre 2023. Rispetto all’anno precedente, l’Ente federale per l’autotrasporto (KBA) per il marchio tradizionale italiano del Gruppo Stellantis nel numero di immatricolazioni nel periodo gennaio-aprile registra un incremento del 125,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nelle statistiche della categoria autovetture KBA, la casa milanese di Stellantis è quindi cresciuta in termini percentuali più di qualsiasi altro marchio sul mercato tedesco nei primi quattro mesi.

Quadrimestre da record in Germania per Alfa Romeo che cresce più di tutti nel principale mercato auto in Europa

Ad aprile la casa automobilistica del Biscione ha registrato addirittura un aumento del 163 per cento delle nuove immatricolazioni rispetto ad aprile 2022. La nuova Alfa Romeo Tonale è la prima responsabile dei dati ancora positivi. Il primo modello elettrificato del marchio ha già rappresentato il 41 per cento delle nuove immatricolazioni ad aprile. La berlina sportiva Giulia è stata responsabile del 31 per cento e il SUV di segmento D Stelvio del 28 per cento delle nuove immatricolazioni del marchio.

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato: “Il 2023 è iniziato molto, molto bene per lo storico marchio milanese. Una buona crescita del 125 per cento delle nuove immatricolazioni nei primi quattro mesi è un picco assoluto. Il fatto che siamo stati in grado di registrare anche un aumento del 163 per cento in aprile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso parla della nostra forte tendenza al rialzo e della grande fiducia che i clienti tedeschi ripongono in Alfa Romeo. Lavoreremo con pieno impegno per confermare questa tendenza al rialzo nei prossimi mesi”. Insomma dalla Germania ancora una buona notizia per il Biscione che già aveva raddoppiato le vendite nel primo trimestre ma adesso addirittura migliora ulteriormente la propria situazione in quello che rimane il mercato auto più importante del vecchio continente.