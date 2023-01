Nuova Alfa Romeo Giulia: cosa sappiamo fino ad ora

Nuova Alfa Romeo Giulia è la seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione che lanciata sul mercato nel 2015 è stata confermata per una seconda generazione che molto probabilmente debutterà tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026. Di questa vettura sappiamo che sarà abbastanza diversa da modello attuale.

Ecco come dovrebbe cambiare la nuova Alfa Romeo Giulia

Essa infatti sorgerà sulla nuova piattaforma STLA Large e sarà solo elettrica salvo cambiamenti dell’ultima ora. La nuova piattaforma comunque continuerà utilizzare sterzo e sospensioni della piattaforma modulare Giorgio. Questa vettura sarà una delle prime ad essere interamente deisegnata dal nuovo capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos. La nuova Alfa Romeo Giulia avrà sicuramente una versione più sportiva e una più famigliare. La prima potrebbe avere le sembianze di una coupé e usare la sigla Quadrifoglio come top di gamma della vettura.

La nuova Alfa Romeo Giulia continuerà ad essere una delle protagoniste nella gamma dello storico marchio milanese che nei prossimi anni punta a diventare una sorta di brand premium di Stellantis. L’auto potrebbe anche disporre finalmente di una versione sportwagon che per molti è stata la vera lacuna della prima generazione che non ha permesso alla vettura di fare l’atteso salto in di qualità per sfidare ad armi pari le rivali tedesche di Audi, BMW Mercedes.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà probabilmente un po’ più lunga del modello attuale e questo garantirà uno spazio interno ancora maggiore. Inoltre tecnologia e qualità dei materiali saranno migliorati notevolmente in maniera da non avere nulla di meno rispetto alle tedesche. La nuova Giulia esteticamente parlando potrebbe assumere alcune delle caratteristiche del recente SUV Tonale mentre altre saranno caratteristiche assolutamente sue. Maggiori dettagli su come cambierà questa auto potrebbero arrivare già nel corso del 2023 e anche del 2024.