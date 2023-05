Alfa Romeo Tonale: il SUV rappresenta già il 50% delle immatricolazioni globali del brand

Alfa Romeo Tonale in questo momento è il vero salvatore della casa automobilistica. Se nel 1° trimestre 2023 vi è stato un record di immatricolazioni per Alfa Romeo rispetto al 2022, è merito soprattutto del nuovo SUV di segmento C che, secondo indiscrezioni, da solo rappresenta il 50 per cento delle immatricolazioni nel Q1 2023 per quanto concerne lo storico marchio milanese. Nelle auto c’è sempre un ritardo tra le vendite e le immatricolazioni che corrispondono alle auto prodotte e consegnate ai clienti. Se l’Alfa Romeo Tonale ha superato i 20.000 ordini nell’ottobre 2022 come era stato confermato in precedenza, è proprio nel marzo 2023 che sono state consegnate ai clienti la maggior parte di queste 20.000 Tonale.

Nel primo trimstre 2023 Alfa Romeo Tonale ha rappresentato circa il 50% delle vendite del Biscione nel mondo

Si tratta indubbiamente di cifre incoraggianti perché, ricordiamo, Alfa Romeo punta a commercializzare 45.000 Alfa Romeo Tonale nel 2023. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario vendere più di 10.000 Tonale a trimestre. Circa 2 anni fa un fornitore disse addirittura che l’obiettivo finale dell’Alfa Romeo è vendere 100.000 Tonale all’anno. Ciò sembra oggi un po’ irrealistico, tanto più che l’ultimo obiettivo dato dall’amministratore delegato di Alfa Romeo è quello di commercializzare 200.000 auto all’anno entro il 2027.

Altro dato interessante, è che Alfa Romeo Tonale nel primo trimestre 2023 ha rappresentato il 50% delle immatricolazioni per Alfa Romeo. Guardando il dettaglio per Paese, anche se mancano i dati per alcuni come Austria o Belgio, vediamo che l’Italia ha immatricolato 4.524 Tonale su 8.302 Alfa Romeo nel Q1 2023, cioè oltre il 50%.

Aspettiamo ora di vedere come gli USA accoglieranno questo nuovo modello visto che, con la Stelvio e la Giulia, questo Paese è il 2° acquirente di Alfa Romeo dopo l’Italia. Ovviamente questi numeri fanno dire che questo veicolo nonostante i ritardi nel lancio sia stato accolto molto bene dai clienti di tutto il mondo e dunque tutto fa credere che le cose continueranno così per tutto il resto dell’anno con numeri record che si registreranno anche nei prossimi trimestri.

Questo inoltre è incoraggiante anche in vista dei futuri debutti che caratterizzeranno la gamma del Biscione che nel 2024 lancerà un nuovo SUV compatto, nel 2025 e nel 2026 le nuove generazioni di Giulia e Stelvio a cui seguirà nel 2027 una nuova ammiraglia che circa un anno dopo sarà affiancata da un E-SUV.