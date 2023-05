Nuovo rinascimento Lancia: su YouTube il secondo episodio della web-serie

Nel secondo episodio del cortometraggio ‘New Lancia Renaissance‘ scoprirai il dietro le quinte che ci ha portato alla realizzazione della Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto 100% elettrico che rappresenta la visione del marchio per i prossimi dieci anni in termini di design senza tempo, sensazione di casa, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia. Questo secondo episodio sarà il modo migliore per rivivere il percorso percorso in questi mesi, i dettagli e le emozioni che hanno portato alla presentazione della Lancia Concept in occasione della Milano Design Week 2023”, dichiara Luca Napolitano, Direttore Generale del marchio Lancia.

Lancia pubblica su Youtube il secondo episodio della web serie sul suo nuovo rinascimento

Il secondo episodio è un incalzante susseguirsi di immagini che, attraverso un linguaggio documentaristico, mostrano ciò che solitamente è nascosto al grande pubblico. . In questa seconda puntata, Luca Napolitano, insieme a tutto il team Lancia e Cassina, guida lo spettatore alla scoperta della Lancia Pu+Ra HPE. Dà voce ai tanti protagonisti nel processo di creazione e sviluppo della Lancia Concept, toccando i primi frutti della collaborazione con Cassina, imprescindibile fonte di ispirazione per la realizzazione di interni molto più simili a quelli di una casa che quelli di un’auto.

In questa puntata, Jean Pierre Ploué, Head of Design di Stellantis e Head of Design di Lancia, sottolinea il concetto di design senza tempo alla base del nuovo Concept Lancia e che incarna appieno i principi del linguaggio di design innovativo del marchio, puro e radicale, in un continuo dialogo tra forme elementari e brutali, passato e futuro, interno ed esterno.

In piena coerenza con questa filosofia, gli interni della Lancia Pu+Ra HPE sfuggono al tipico linguaggio automobilistico, ricreando uno spazio eclettico ispirato all’interior design e all’architettura fluida. Come spiegato da Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, la Concept car rappresenta la prima vettura ispirata al mondo dell’arredo e crea una sensazione di casa tipica delle case italiane, grazie ad elementi come la moquette rotonda, i sedili anteriori, l’inedito piccolo tavoli e le grandi finestre.

La Lancia Pu+Ra HPE si distingue anche per Su style nability , termine nato dall’incrocio tra sostenibilità e stile. La parola passa poi a Rossella Guasco, Vice President di Stellantis Color & Material Design, e Danila Giordano, responsabili di Stellantis Color & Material Innovation, che sottolineano la “Sustainability by Lancia”, di cui il Concept Lancia è la prima massima espressione. Infatti, grazie alla collaborazione con marchi di eccellenza “Made in Italy”, i raffinati interni del veicolo sono stati realizzati con materiali sostenibili in linea con i valori del piano strategico decennale di Lancia e con il 70% delle superfici quello realizzato con materiali riciclati-riciclabili: lo storico tessuto Lancia, materiale iconico nella tradizione del marchio, viene oggi rivisitato in chiave moderna e diventa così simbolo della reinterpretazione della tradizione da parte di Lancia.

Spazi eclettici e sostenibili, ma anche più dinamici. Il video prosegue con Gianni Colonello , Chief Interior Design, che illustra gli elementi iconici del Pu+Ra HPE. In particolare le sedute anteriori che traggono ispirazione dalle poltrone Maralunga disegnate da Vico Magistretti per Cassina. Le due poltrone, individuali e indipendenti, hanno proporzioni uniche e una combinazione di colori specifica: i due sedili anteriori sono stati infatti immaginati e trattati come elementi che possono vivere naturalmente al di fuori dell’abitacolo, per geometria, materiali e colori utilizzati.

Evidenti sono anche i richiami alle auto storiche del marchio, tra cui la tipica struttura a tendina veneziana della Lancia Beta HPE degli anni ’70, che la Lancia Concept ripropone in chiave contemporanea, grazie all’utilizzo di linee orizzontali avvolgenti sul lunotto . Tocca infine a Paolo Loiotile , responsabile Prodotti Lancia, illustrare l’elettrificazione della Lancia Pu+Ra HPE che, coerente con la sua carrozzeria aerodinamica, efficiente e aerodinamica, rappresenta la visione del futuro del brand in termini di autonomia, velocità di ricarica ed efficienza per prestazioni leader di mercato.