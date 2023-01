“Nuova Lancia Rinascimento. Il futuro nelle nostre radici” pubblicato su Youtube

Dopo l’uscita del trailer al Lancia Design Day del 28 novembre, la versione integrale del primo episodio del cortometraggio Lancia “New Lancia Renaissance. Il futuro nelle nostre radici.” è ora visibile sulla pagina YouTube del brand.

Il primo episodio del cortometraggio di Lancia è ora in diretta su YouTube

L’Amministratore Delegato di Lancia, Luca Napolitano, ha dichiarato: “Questo cortometraggio è una storia meravigliosa che racchiude i mesi di duro lavoro, presentazioni, lotte e impegno che tutti hanno profuso per il successo della rinascita del nostro marchio. Per me il Rinascimento di Lancia è un sogno che si realizza. Attraverso questo percorso strategico, miriamo a diventare un marchio attraente, credibile e rispettato nel segmento premium europeo”.

“The New Renaissance” è una web serie in tre puntate, con voce fuori campo fornita da Luca Napolitano, che permette a tutti di guardare da vicino la nuova era del brand. Nella prima puntata lo spettatore viene portato dietro le quinte del Lancia Design Day, il primo evento della new age del marchio. In un viaggio tra passato e futuro, l’episodio usa uno stile documentaristico per evidenziare ciò che solitamente rimane fuori dalla vista del pubblico.

Il docufilm si divide tra il responsabile del design di Lancia, Jean Pierre Ploué, e i membri del suo team che hanno contribuito alla creazione del nuovo logo, del nuovo linguaggio di design e allo sviluppo della Lancia Pu+Ra Zero, un manifesto tridimensionale che racchiude in sé tutti gli stilemi che ispireranno la creazione delle tre future vetture del brand premium di Stellantis.

La puntata è carica di passione e orgoglio per il glorioso passato del marchio che ha fatto la storia dell’automobilismo (e non solo). Inoltre, mette in mostra il lavoro svolto nella rinascita di veicoli iconici da un team consapevole di svolgere un ruolo da protagonista in un progetto straordinario.

Lancia

È stato girato a Torino presso gli uffici di Luca Napolitano e Jean Pierre Ploué, l’open space Lancia, il Centro Stile, lo Stellantis Heritage Hub e la splendida Reggia di Venaria. Il docufilm presenta anche molte immagini evocative dei veicoli iconici della casa piemontese del passato, tra cui le eleganti ammiraglie Aurelia e Flaminia, le “brutali” e vittoriose Stratos, Delta e Rally 037, nonché le eclettiche Beta e Gamma.

Il secondo episodio della web serie sarà presentato durante la Milano Design Week di aprile 2023 e sarà seguito dall’ultimo episodio nel 2024 con il lancio della nuova Ypsilon.