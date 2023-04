Maserati Grecale Folgore: anteprima mondiale a Shanghai

Maserati svela oggi al Salone dell’auto di Shanghai 2023 il suo secondo modello 100% elettrico: Maserati Grecale Folgore. Si tratta di un modello che va a rafforzare quella che è la nuova famiglia esclusivamente elettrica della casa modenese, a cui è stato dato il nome di ‘Folgore’. Questa vettura sarà una diretta rivale della futura Porsche Macan elettrica, oltre ad altre proposte già affermate sul mercato, come la BMW X3.

Maserati Grecale Folgore è prevista con un powertrain esclusivamente elettrico, capace di oltre 500 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Valori che dovrebbero consentirle, tra gli altri attributi, una velocità massima superiore ai 200 km/h. Alla base di questo sistema di propulsione, una batteria agli ioni di litio la cui capacità Maserati ha già rivelato è di 105 kWh.

Con la presentazione completata, a cui mancano ormai poche ore, il marchio del tridente dovrebbe poter iniziare a commercializzare questa versione elettrica del suo SUV più piccolo, sempre nel corso del presente anno 2023. Cosa che dovrebbe avvenire anche con la GranTurismo Folgore. Il debutto al Salone dell’auto di Shanghai conferma l’importanza che la Cina ha per la casa automobilistica del Tridente.

Il Ceo di Maserati, Davide Grasso ha dichiarato che questo è un momento importantissimo per il suo marchio che si trova a Shanghai ma che è protagonista anche alla Milano Design Week. Oggi Maserati celebra la gamma Folgore che rappresenta una sorta di nuovo inizio per il brand di lusso di Stellantis che nei prossimi anni elettrificherà completamente la sua gamma.

Segnaliamo che la Maserati Grecale Folgore esposta al Salone di Shanghai presenta una carrozzeria in colore grigio satinato con interni in pelle rossa. Con la Grecale elettrica la Maserati si aspetta anche un aumento delle vendite in tutto il mondo ed in particolare in Cina.