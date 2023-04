Ram amplia la sua presenza in un importante mercato

La performance di Ram in Brasile negli ultimi anni è stata impressionante, con record di vendite consecutivi, che hanno spinto il marchio ai primi posti nella classifica del mercato premium, rappresentando dei pick-up che offrono forza, capacità, lusso e tecnologia senza pari.

Alla fine del 2019, la casa americana contava 652 immatricolazioni e ha terminato il 2022 con 5052 unità immatricolate e un incremento del 675%. Recentemente, sono stati rivelati anche i dettagli di un nuovo pick-up compatto che sarà prodotto in Brasile e dovrebbe chiamarsi Ram Rampage.

Ram: in Brasile crescono le concessionarie del brand americano

Per supportare tutta la crescita del brand di Stellantis nel paese, è in fase di implementazione una strategia per espandere la rete di concessionarie, con investimenti da parte dei gruppi partner di circa 150 milioni di R$ (27 milioni di euro) per raggiungere più di 100 store entro la fine di quest’anno.

Più del doppio rispetto ai 46 showroom del marchio contati a dicembre 2019, a dimostrazione dell’impegno nelle nuove direzioni di Ram nel mercato brasiliano, ampliandone la capillarità e la presenza in diverse regioni.

Breno Kamei, vicepresidente di Ram Sud America, ha detto che, in parallelo al lancio del futuro pick-up nazionale e ai risultati ottenuti negli ultimi anni in Brasile, il produttore americano sta più che raddoppiando il numero di concessionarie nel paese, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza, offrendo ai suoi clienti più concessionarie con un servizio premium riconosciuto per la sua eccellenza ed esclusività.

Con l’inaugurazione di nuovi showroom in tutto il paese, l’aspettativa è quella di servire i clienti negli stati in cui il marchio non aveva ancora alcuno store, come Tocantins, Amapá, Roraima e Rondônia.

Bisogna contare anche i nuovi concessionari in altre 14 regioni del paese, tra cui Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro, oltre 12 nuovi punti vendita a San Paolo e sei nuovi a Minas Gerais.

L’aspetto degli showroom è stato recentemente rinnovato

Everton Kurdejak, vicepresidente delle operazioni commerciali di Ram Brasile, ha dichiarato che, con questa operazione, l’azienda punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza in aree strategiche, oltre che ad avvicinare al brand i clienti di nuove città, accompagnando uno dei momenti più importanti per Ram nel paese con il successo commerciale dei nuovi modelli e il lancio di un nuovo ed esclusivo pick-up costruito localmente.

I clienti del costruttore iniziano a provare l’esperienza dell’acquisto di un pick-up Ram nel servizio premium della rete di concessionarie, una solida base che sostiene il suo successo. Tutta questa attenzione al consumatore ha guadagnato un nuovo capitolo con il nuovo pattern inaugurato da Marajó, a Londrina (PR), nell’ottobre 2022 e che sarà presente in tutti gli showroom entro la fine del 2023.

L’architettura esterna e la decorazione danno maggiore risalto a Ram, con un’area dedicata ai veicoli del marchio nello showroom, un’esclusiva vetrina con prodotti presso il Ram Store, uno spazio VIP. L’obiettivo è sempre quello di rafforzare i livelli di soddisfazione dei consumatori, anch’essi in crescita negli ultimi anni.