Ram Rampage: pubblicato il primo video teaser ufficiale

Sappiamo già che Ram sta sviluppando in Brasile un pick-up pensato per il mercato sudamericano, che porta con sé l’obiettivo di essere uno spartiacque per il marchio nella regione. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il modello in questione dovrebbe chiamarsi Ram Rampage ed è conosciuto internamente come Project 291.

È un veicolo molto importante per la casa automobilistica di Stellantis e lo dimostra la miniserie lanciata su YouTube per mettere il pubblico all’interno del processo di creazione del nuovo modello.

Ram Rampage, il teaser mostra la scritta RAM sul portellone posteriore

Ram Rampage: ecco i primi dettagli ufficiali

Intitolato The Beginning, il primo episodio affronta il concetto di base del prodotto. Antonio Filosa – presidente di Stellantis Sud America, Breno Kamei – vicepresidente di Ram Sud America, e Peter Fassbender – vicepresidente del design di Stellantis Sud America, parlano delle caratteristiche del nuovo pick-up che lo renderanno un vero Ram, tra cui potenza, capacità, tecnologia e lusso.

I media brasiliani hanno recentemente confermato che il presunto Rampage sarà proposto inizialmente con un motore turbo diesel da 2 litri e negli allestimenti Big Horn, Laramie e Rebel. Il debutto ufficiale di Project 291 è previsto attorno alla seconda metà di quest’anno.

Il turbo diesel in questione proverrà dal Jeep Commander e svilupperà 170 CV di potenza e 373 Nm di coppia massima. L’intera architettura delle sospensioni del nuovo Ram Rampage è stata presa dal Fiat Toro. Tuttavia, avrà nuovi ammortizzatori e molle a causa del maggior peso.

Sempre in base a quanto affermato dai media brasiliani, questo sarà il modello più tecnologico prodotto da Stellantis in Brasile. Sarà costruito su un telaio monoblocco come il Toro, ma sarà più grande. Il passo dovrebbe essere leggermente più esteso mentre la lunghezza superiore ai 5 metri, la larghezza vicina agli 1,85 metri del Commander e l’altezza vicina agli 1,80 metri.

Condividerà diverse caratteristiche estetiche con il 1500

A livello estetico, il nuovo pick-up Ram avrà un look generale simile a quello del fratello maggiore 1500. Il frontale sarà costituito da un cofano molto più alto mentre lateralmente spiccherà il nome Rampage. La griglia sarà caratterizzata dal nome Ram al centro, da fari a LED stretti e da prese d’aria sia sulla parte superiore che su quella inferiore.

In base all’allestimento scelto, la griglia principale sarà cromata o nera. Ad esempio, la versione Rebel avrà due prese d’aria circolari sulla calandra e uno skid plate nella zona inferiore con una presa d’aria dotata di elementi a nido d’ape.

Sia il montante A che il parabrezza saranno identici a quelli del Commander, così come le portiere anteriori nello stesso formato ma con maniglie delle portiere dotate di una piega. Sul retro, il Ram Rampage 2024 proporrà un portellone con apertura tradizionale, dei fanali verticali e un paraurti cromato o nero in base alla variante selezionata.

Infine, i sedili saranno i medesimi del Fiat Toro, ma avranno rivestimenti esclusivi. Queste sono al momento le uniche informazioni che abbiamo sul nuovo pick-up compatto di Ram, ma ne sapremo sicuramente di più con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale.