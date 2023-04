Nuova Lancia Gamma: sarà così la futura ammiraglia del marchio?

Nuova Lancia Gamma è il nome della futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese che il gruppo Stellantis vuole rilanciare nei prossimi 10 anni con il lancio di tre nuovi modelli per occupare il 50% del segmento premium del mercato auto in Europa. A proposito di questo modello, di recente oltre al nome abbiamo scoperto che sarà solo elettrica che avrà una lunghezza intorno ai 4,7 m e che nascerà su piattaforma STLA Medium con circa 700 km di autonomia nelle versioni top di gamma.

Ecco una inedita ipotesi di quello che potrebbe essere il design della nuova Lancia Gamma

La nuova Lancia Gamma non è ancora chiaro dove sarà prodotta. Tra gli stabilimenti in lizza ci sarebbe anche Melfi, ma al momento notizie sicure non ce ne sono. La vettura avrà inevitabilmente alcuni elementi in comune con la concept Lancia Pu+Ra che è stata mostrata dalla casa italiana alla recente Milano Design Week e che è stato presentato come una sorta di manifesto di quello che accadrà nella gamma del marchio di Stellantis nel corso dei prossimi anni.

Proprio sulla scia di questa concept car e delle ultime dichiarazioni del CEO di Lancia Luca Napolitano, sul web c’è stato chi ha già provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design di questa futura ammiraglia di Lancia. Si tratta del designer e artista digitale Mirko Del Prete che ha realizzato un render della nuova Lancia Gamma dove ipotizza questo modello con un aspetto da berlina filante ed estremamente elegante con elementi visti nella Lancia Pu+Ra soprattutto per quanto riguarda parte anteriore e gruppi ottici.

La nuova Lancia Gamma sarà un modello molto importante per il futuro di Lancia che nel 2024 svelerà la nuova Lancia Ypsilon, auto con la quale tornerà in Europa dopo alcuni anni di assenza. Nel 2025 sarà la volta della nuova Ypsilon HF versione top di gamma ad alte prestazioni. Poi nel 2026 toccherà alla nuova Gamma e nel 2028 alla nuova Delta. Ovviamente non possiamo escludere altre sorprese come qualche concept car e qualche modello speciale che potrebbe nel frattempo essere svelato. Ricordiamo che la casa piemontese è considerata uno dei tra brand premium di Stellantis insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Per il momento si cercherà di rilanciare il marchio in Europa. Se le cose dovessero andare per il verso giusto non si esclude che in futuro il brand possa anche oltrepassare i confini del vecchio continente. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del futuro di Lancia da Stellantis nel corso dei prossimi mesi.