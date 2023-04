Nuova Lancia Gamma: c’è chi la immagina così

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese. Lo ha confermato nei giorni scorsi in sede di presentazione della concept car Lancia Pu+Ra HPE il numero uno del marchio premium di Stellantis, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Questa auto sarà il secondo modello del nuovo corso di Lancia ad arrivare sul mercato nel 2026 dopo che nel 2024 sarà avvenuto il debutto della nuova Lancia Ypsilon futura generazione del celebre modello che tornerà in una nuova veste tra pochi mesi.

Dal web prima ipotesi sull’aspetto della nuova Lancia Gamma

La nuova Lancia Gamma sarà la prima auto solo elettrica di Lancia. La vettura sorgerà su piattaforma STLA Medium avrà una lunghezza di poco inferiore ai 4,7 m e forse sarà prodotta in Italia. La sua autonomia nelle versioni top di gamma dovrebbe raggiungere e superare i 700 km. I tempi di ricarica saranno decisamente veloci. La vettura avrà un design sui generis.

Al momento viene definita una sportback. Si dovrebbe trattare di un mix tra una berlina e un crossover. Il design sarà in parte ispirato proprio dalla recente concept car Lancia Pu+Ra HPE che come vi abbiamo scritto in precedenza rappresenta una sorta di manifesto di quello che sarà il linguaggio di design delle future auto di Lancia compresa anche la nuova ammiraglia.

A proposito del design della nuova Lancia Gamma qui vi mostriamo uno dei primi render apparsi ad immaginare quello che sarà lo stile di questa auto. Si tratta dell’ipotesi del designer Julien Jodry per il sito francese Auto-Moto. Ovviamente si tratta di una semplice supposizione che si basa sullo stile della concept ma che ci fornisce i primi indizi su quello che potrebbe essere l’aspetto di questo atteso modello quando finalmente sarà svelato ufficialmente da Lancia nei prossimi anni.