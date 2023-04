Erede di Alfa Romeo MiTo: ecco come sarà

Dal prossimo anno nella gamma di Alfa Romeo ci sarà una novità importante. Ci riferiamo a quella che sarà l’erede di Alfa Romeo MiTo e che farà tornare la casa automobilistica del Biscione nel segmento B del mercato dopo un’assenza che ormai dura da oltre 5 anni. A proposito di questo veicolo sappiamo che si tratterà di un crossover che però il CEO Imparato ha promesso piacerà molto a chi un tempo amava Alfa Romeo Giulietta e MiTo.

Ecco quale potrebbe essere il design dell’erede di Alfa Romeo

Questo ci fa presupporre che l’erede di Alfa Romeo MiTo sarà un SUV sui generis. Molto probabilmente si tratterà di un veicolo molto sportivo e basso per essere un crossover. Ricordiamo che questa auto sarà svelata nel 2024 molto probabilmente nel mese di giugno. Questo veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP, la stessa utilizzata per Jeep Avenger e anche per la futura Fiat 600 che deve ancora essere svelata.

A proposito dell’erede di Alfa Romeo MiTo, entro fine anno conosceremo finalmente il suo nome. Si dice che questo possa essere svelato già nel corso del prossimo mese di settembre. A proposito di questo modello qui vi mostriamo un nuovo render realizzato dal sito spagnolo Motor. Es. Si tratta di una ricreazione che mostra un design molto accattivante e moderno con una nuova interpretazione dei fari basata su quelli del fratello maggiore Alfa Romeo Tonale.

La futura erede di Alfa Romeo MiTo avrà proporzioni molto contenute e una lunghezza massima di poco superiore ai 4,2 metri, mettendo in mostra la caratteristica forma del portellone sul montante posteriore. Un design molto sportivo, e molto pulito, nell’insieme basato su una carrozzeria crossover, che è quella che ormai comanda il mercato. Ricordiamo inoltre che questa sarà la prima auto di Alfa Romeo ad avere in gamma una versione completamente elettrica probabilmente con lo stesso motore e autonomia di Jeep Avenger. L’auto sarà prodotta in quasi 100 mila unità all’anno diventando in breve tempo il modello più venduto dal Biscione. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello.