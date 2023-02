Alfa Romeo Tonale: avvistata in strada la versione ‘americana’

La versione americana di Alfa Romeo Tonale è stata avvistata in strada in Italia nelle scorse ore come si evince dalle foto realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. Le immagini mostrano il SUV del Biscione con specifiche americane. Ricordiamo che questo modello che negli USA ha un prezzo di partenza di 42.995 dollari sarà commercializzato solo in versione Plug-in Hybrid con motore da 280 cavalli.

Avvistata in strada la versione con specifiche USA di Alfa Romeo Tonale

La scelta di vendere negli USA solo questa versione deriva probabilmente dalla presenza di Dodge Hornet che come sappiamo è una sorta di gemella americana di Tonale che viene venduta solo in Nord America ma che a differenza di Alfa Romeo Tonale ha anche versioni a benzina. Ricordiamo che le prenotazioni per il nuovo SUV del Biscione negli Stati Uniti si sono già aperte a gennaio.

Alfa Romeo Tonale con le specifiche americane sarà prodotta come il resto della gamma presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania. Le prime consegne del SUV di segmento C in America dovrebbero avvenire a partire dal prossimo mese di maggio. Cresce la curiosità di sapere come questo modello sarà accolto negli USA. Al momento infatti non sono ancora emersi i primi dati relativi agli ordini per il modello che in Europa è stato accolto molto bene.

Infatti lo scorso anno gli ordini per Alfa Romeo Tonale nel nostro continente sono stati oltre 35 mila. Un dato sicuramente al di sopra di quelle che erano le aspettative iniziali e che fanno prevedere per il 2023 che il SUV possa sfondare quota 60 mila unità vendute a livello globale, che è l’obiettivo per quest’anno. Vedremo dunque a proposito di questo modello di Alfa Romeo quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni.