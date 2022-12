Nuova Fiat 600: si avvicina il suo momento

Secondo quanto riporta il sito Passione Auto Italiane, si avvicina il momento della nuova Fiat 600. La vettura sarà lanciata dalla principale casa automobilistica italiana nel corso del prossimo anno. In particolare si vocifera che il debutto possa avvenire nella prima metà del 2023 anche se in proposito si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Fiat. Ad ogni modo secondo indiscrezioni i primi prototipi della nuova vettura di Fiat sarebbero arrivati in Italia dopo che già da diversi mesi lo sviluppo del modello sarebbe partito in Polonia, paese che ospiterà la produzione del nuovo modello presso il sito produttivo di Tychy dove Stellantis produrrà anche Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV.

Nuova Fiat 600: i primi prototipi del modello sarebbero arrivati in Italia dopo l’avvio dei test in Polonia

Sempre secondo Passione Auto Italiane chi ha visto il prototipo della nuova Fiat 600 ha notato una certa affinità con la Fiat 500X e una plancia simile a quella della Jeep Avenger. Ricordiamo che questo modello avrà una versione completamente elettrica con lo stesso motore di Jeep Avenger da 156 cavalli e un’autonomia di circa 400 km con una ricarica completa. Ci sarà anche il nuovo 1.2 mild Hybrid da 136 CV. La piattaforma sarà la CMP del gruppo PSA e lo stile dovrebbe essere leggermente più squadrate rispetto alla famiglia 500. L’auto riporterà Fiat nel segmento B dopo molti anni e più precisamente dall’addio di Fiat Punto. Il SUV avrà una dimensione di circa 4,1 m e un’altezza da terra di 156 cm. Le vendite del modello dovrebbero partire tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Nuova Fiat 600, il cui nome deve ancora essere confermato ufficialmente, dovrebbe avere un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Ci sono grosse possibilità che nel 2024 possa arrivare anche una versione Abarth anche se bisogna aspettare conferme ufficiali. Questa sarà la più grande novità di Fiat per il 2023 ma non l’unica verso fine anno è attesa un’altra sorpresa. Non è chiaro se si possa trattare della nuova Fiat Topolino o di una sorta di anticipazione della nuova Fiat Panda, un’auto che dovrebbe debuttare verso la metà del 2024.