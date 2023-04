Peugeot si prepara per la 6 Ore di Spa-Francorchamps

La 6 Ore di Spa-Francorchamps, terza prova del Campionato del Mondo Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC), si svolgerà i prossimi 28 e 29 aprile. Quello belga, nel cuore della foresta delle Ardenne, è uno dei circuiti leggendari dell’automobilismo, rinomato per il suo tracciato collinare, le curve veloci e il famoso Raidillon.

Sarà la prima volta che la Peugeot 9X8 del Team Peugeot TotalEnergies correrà sul circuito di Spa-Francorchamps e, come spiega Olivier Jansonnie – direttore tecnico di Peugeot Sport, è un circuito diverso da tutti gli altri, che non conoscono e dove non hanno mai guidato prima.

Peugeot 9X8

Peugeot: il brand francese correrà questo weekend in Belgio

Si aspettano quindi di doverlo scoprire durante le prove libere. Dovranno essere bravi ad anticipare, a vedere rapidamente i valori ottimali su una pista nuova e in condizioni che potrebbero essere molto diverse da quelle di Portimão.

A Spa, le condizioni meteo sono solitamente instabili e più complicate da gestire. È un circuito fantastico e sono tutti molto motivati a correre con la 9X8.

Dopo un primo risultato nella top cinque lo scorso fine settimana, l’obiettivo del Team Peugeot TotalEnergies sarà mantenere il livello di affidabilità delle Peugeot 9X8 n°93 e n°94 viste a Portimao, per questa che è l’ultima prova prima del centenario della 24 Ore di Le Mans del prossimo giugno.

Stoffel Vandoorne, pilota di riserva di Peugeot Sport, sarà presente a Spa-Francorchamps per sostenere il team Peugeot TotalEnergies e portare tutta la sua esperienza sul circuito di casa alla squadra.

Le due hypercar ibride saranno in pista a Spa-Francorchamps giovedì 27 aprile per due sessioni di prove libere. La sessione di qualifica si svolgerà il 28 aprile alle 17:50 per la classe Hypercar e la partenza della gara sarà data sabato 29 aprile alle 12:45.

Christian Deltombes, team manager del Team Peugeot TotalEnergies, ha dichiarato che ovviamente Spa è un appuntamento speciale per molti di loro. È un circuito iconico con caratteristiche che sono apprezzate e al contempo temute dai team. Anche il meteo lo rende emozionante.

Il fine settimana a Portimão ha portato un po’ di serenità alla squadra. Sebring è stata un po’ un’onda d’urto, ma positiva per la squadra e possono essere orgogliosi di aver reagito bene dopo questa gara.

I pitstop sono stati particolarmente efficienti, con il secondo e il terzo miglior pitstop di tutta la griglia. Faranno il massimo per confermare questa buona dinamica a Spa, anche se sanno di avere ancora molto lavoro da fare. La sfida è ancora più grande se si considera il poco tempo a disposizione che hanno avuto tra Portimão e Spa.

Vergne e Menezes sono pronti per portarsi a casa punti preziosi

Jean-Eric Vergne ha affermato che a Portimão hanno fatto un grosso passo avanti in termini di affidabilità. A parte il problema alla partenza, non hanno riscontrato alcun problema con la vettura durante la gara.

Devono migliorare le loro prestazioni e finché faranno passi nella giusta direzione, gara dopo gara, sarà positivo. Spa è probabilmente il circuito preferito in calendario per JEV. Lì ha guidato molte auto diverse, è una pista fantastica e ha dei bei ricordi, quindi spera di continuare il suo momento positivo con Peugeot Sport.

Il meteo, come sempre, dovrebbe essere insidioso e mutevole. Il freddo non renderà facile la scelta degli pneumatici, quindi la strategia delle gomme sarà un elemento chiave per questa gara. Spa è anche l’ultima gara prima di Le Mans, quindi sarà una buona preparazione, soprattutto grazie al lungo rettilineo, che permetterà di vedere a che punto sono rispetto agli altri concorrenti in termini di velocità massima, in rettilineo.

Saranno in grado di capire anche se devono cambiare qualcosa o meno prima della 24 Ore di Le Mans. Quindi Spa è una gara molto importante per la squadra.

Gustavo Menezes ha detto che hanno lasciato Portimão soddisfatti dei miglioramenti introdotti. Naturalmente non sono ancora al punto in cui vogliono essere, ma ci vuole tempo e la cosa più importante è che stanno facendo progressi passo dopo passo.

Hanno un piano, sanno dove vogliono andare e l’importante è che migliorano gara dopo gara. A Portimão hanno avuto una buona affidabilità, nonostante un problema tecnico con un sensore di coppia.

Il Team Peugeot TotalEnergies ha gestito la gara in modo perfetto, i meccanici hanno lavorato intensamente da Sebring e lo dimostra la performance dei pitstop. Continueranno a lavorare sulle prestazioni e sull’affidabilità per Spa per essere pronti per Le Mans. Il lavoro è già iniziato e non vedono l’ora di arrivare a Spa fra pochi giorni.