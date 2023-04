Peugeot 9X8: l’hypercar ibrida in scala coi mattoncini Lego

La Peugeot 9X8 ha fatto il suo debutto in gara alla 6 Ore di Monza dello scorso anno. Ora, l’hypercar ibrida della casa del “leone” si appresta ad affrontare le insidie della 24 Ore di Le Mans 2023. Il conto alla rovescia è già iniziato. Prima del debutto nella leggendaria sfida della Sarthe, il modello si concede in una nuova forma. Grazie all’impegno congiunto dei team di progettazione del Gruppo LEGO e di Peugeot Sport, ecco la sua versione realizzata coi mitici mattoncini componibili della casa danese. Il risultato è una replica che evoca in modo dignitoso le alchimie stilistiche del modello reale. Anche questa impresa, sempre di natura ingegneristica, è andata in porto.

L’hypercar ibrida LEGO Technic Peugeot 9X8 riproduce in scala 1:10 l’innovativo prototipo del costruttore di Sochaux. Dalla silhouette slanciata alla tonalità verde lime della livrea, questo modello in formato ridotto dà vita all’ennesimo capolavoro fatto coi mattoncini danesi. Si nota persino la presenza delle caratteristiche portiere del bolide transalpino. Fra i dettagli, anche il motore V6 e gli elementi di illuminazione fosforescenti, che esprimono le emozioni racing. Pure in questa veste emerge il fascino dell’auto da gara del “leone”, che spera di ottenere un risultato brillante alla prossima 24 Ore di Le Mans.

La Peugeot 9X8 reale fa tesoro del grande know-how aziendale nel mondo delle corse e sfrutta al meglio l’elettrificazione, per ottimizzare e rafforzare il quadro prestazionale. Il suo powertrain promette una grande efficienza. Questa hypercar, nata per il Campionato del Mondo Endurance, scarica a terra la sua potenza, sulle quattro ruote motrici, con il supporto di una trasmissione a 7 rapporti. La sua silhouette si caratterizza anche per l’assenza dell’ala posteriore. Mai era successo di vedere a Le Mans un prototipo senza questa appendice da quando, nel 1967, la Chaparral 2F, introdusse l’elemento deportante, poi ripreso dagli altri già a partire dall’edizione successiva della maratona francese, che è la sfida endurance più leggendaria di sempre.

Tornando alla replica in scala, coi mattoncini Lego, della Peugeot 9×8, doveroso sottolineare come questa sia composta da 1.775 pezzi. Immagino la pazienza necessaria a plasmarla, ma ne vale la pena, visto il risultato. Ecco le sue dimensioni: 50 centimetri di lunghezza, 22 centimetri di larghezza, 13 centimetri di altezza. Il vernissage della riproduzione è avvenuto in occasione della prima gara europea del Campionato del Mondo FIA WEC, in Portogallo. Ora tutti attendono che l’auto reale scenda in pista alla 24 Ore di Le Mans del 10-11 giugno 2023. Il set LEGO Technic Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar sarà disponibile nei LEGO Store e sul sito www.LEGO.com, oltre che presso la rete di concessionari Peugeot europei, a partire dal 1° maggio. Il prezzo sfiora i 200 euro.