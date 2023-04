Peugeot 9X8: ecco la livrea speciale per la 24 Ore di Le Mans

Il Costruttore del Leone ha presentato la speciale livrea che caratterizzerà le Peugeot 9X8 impegnate alla prossima 24 Ore di Le Mans. Il Leone ha messo a punto, per l’occasione, una collaborazione con l’artista spagnolo J. Demsky necessaria per definire una livrea tipica delle Art Car per le sue Hypercar che calcheranno il quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Parliamo della prossima 24 Ore di le Mans che quest’anno celebra l’edizione numero 100 ed è in programma fra il 10 e l’11 giungo prossimi: un ritorno in grande stile dopo qualche anno di assenza dalla classicissima di durata de La Sarthe.

La livrea celebrativa che vedremo sulle Peugeot 9X8 alla 24 Ore di Le Mans è stata svelata in anteprima alla stampa internazionale all’apertura della Milano Design Week; allo stesso tempo è stato definito quello che è un vero e proprio “universo grafico” celebrato dalla firma esclusiva di J. Demsky.

D’altronde proprio per la Milano Design Week, Peugeot ha realizzato una installazione inedita che mette insieme arte e tecnologia. I visitatori che si affacceranno in via Tortona 15 potranno entrare in un universo totalmente immersivo, composto da una moltitudine di schermi che presentano sia lo stile esclusivo dell’arte grafica di J. Demsky che la nuova livrea della Peugeot 9X8.

Le Peugeot 9X8 destinatarie della nuova livrea prendono spunto dagli Anni Novanta

Alla presentazione della nuova livrea che caratterizzerà le Peugeot 9X8 numero 93, affidata a Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Verge, e numero 94, affidata a Gustavo Menezes, Loic Duval e Nico Muller, c’erano Matthias Hossann, direttore del design di casa Peugeot, Phil York, direttore marketing e comunicazione di Peugeot e lo stesso Gustavo Menezes, appunto pilota del Team Peugeot TotalEnergies; la Peugeot 9X8 sarà esposta al pubblico fino a domenica 23 aprile.

Il design della 9X8 è un elemento perfetto per affermare la propria identità e permettere una consistente riconoscibilità della Hypercar destinata alla prossima 24 Ore di Le Mans. Per questi motivi il Costruttore del Leone ha cercato la collaborazione con l’artista spagnolo. Quando J. Demsky ha immaginato la nuova livrea per le Peugeot 9X8 non si è limitato esclusivamente a decorare la Hypercar, ma piuttosto ha pensato a trasmettere un messaggio forte, nella grande tradizione delle Art Cars che hanno segnato la storia dell’automobile, applicandolo a un’auto da corsa che esprime tutto il meglio del marchio in termini di stile, efficienza e tecnologia guardando agli Anni Novanta come ispirazione. J. Demsky ha anche disegnato le grafiche delle tute e dei caschi dei piloti.

La Peugeot 9X8 segue dunque le orme delle sue antenate, la 905 (vincitrice alla 24 Ore di Le Mans nel 1992 e nel 1993) e la 908 (vincitrice a Le Mans nel 2009). Per Matthias Hossan, direttore del design di Peugeot, la forza grafica dell’arte di J. Demsky permette di trasportare la 9X8 in un universo che mescola street art e tecnologia.