Fiat: il nuovo modello per il Brasile sarà la nuova Argo che diventerà un SUV

Durante un evento a Sindipeças, Juliano Almeida, Vice President of Purchasing di Stellantis South America, ha confermato ad Automotive Business che Fiat avrà un nuovo prodotto in Brasile da costruire sulla piattaforma CMP. Il prodotto in questione è la nuova generazione della Fiat Argo che diventerà un SUV per essere il fratello della nuova Panda europea. Il modello sarà il primo progetto Fiat unificato di Stellantis che darà origine a modelli per l’Europa e l’America Latina.

Il nuovo modello Fiat che sarà prodotto in Brasile a Betim nei prossimi anni sarà la nuova generazione di Argo che diventerà un SUV

Project 328 o Argo Next Gen è anche chiamato F1H come riportato da Automotive Business. È comune per Fiat utilizzare più di un codice per denominare i suoi nuovi modelli. La nuova Fiat Argo dunque sarà un SUV e le sue linee saranno praticamente le stesse della nuova generazione di Panda. Le linee del nuovo modello saranno ispirate al concept Centoventi.

La differenza principale è che il modello europeo sarà elettrico e quello brasiliano sarà il primo ibrido plug-in di Fiat in Brasile facendo debuttare il set ibrido composto da un motore 1.0 Turbo Flex T200 associato a uno elettrico. Il modello europeo arriverà per primo, secondo quanto riporta Autos Segredos Stellantis starebbe già predisponendo le nuove linee produttive nello stabilimento di Mirafiori per la produzione del nuovo modello.

Nuova Fiat supermini

In Brasile il debutto avverrà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. La produzione sarà nello stabilimento Stellantis, a Betim (MG). La Fiat punta molto sulla nuova generazione dell’Argo, che abbandonerà la scocca a portello per diventare un SUV. La produzione totale dovrebbe essere di 100.000 unità all’anno, compresi i modelli per l’esportazione.