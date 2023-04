Fiat produrrà una nuova auto a Betim in Brasile

Stellantis ha confermato la produzione di un nuovo modello Fiat a Betim (MG). Provvisoriamente noto con il nome in codice F1H, il veicolo sarebbe prodotto sulla piattaforma CMP utilizzata su Peugeot 208 e Citroën C3. L’informazione è stata rivelata da Juliano Almeida, Vice President of Purchasing di Stellantis South America.

Secondo il dirigente di Stellantis si tratterà di un nuovo modello Fiat che farà parte di un nuovo ciclo di investimenti Stellantis, che non è stato ancora annunciato. Tuttavia, non esiste ancora una definizione del modello in questione né il nome da utilizzare. “Abbiamo ereditato questa piattaforma per sviluppare un prodotto locale da fabbricare a Betim”, ha affermato.

Nonostante la mancanza di informazioni, è possibile formulare un’ipotesi plausibile. Il prodotto sarà un veicolo compatto, poiché la piattaforma in questione è la stessa della 208 e della C3. Anche il nome in codice del progetto (F1H) avvalora questo sospetto, che ricalca lo schema adottato in passato da Fiat. Prima di essere rilasciato, Mobi era conosciuto come “progetto X1H”.

Infine, la gamma compatta di Fiat è già vecchia. Argo è stato rilasciato nel 2017, mentre Cronos ha debuttato un anno dopo. Entrambe hanno già subito un restyling di mezza età lo scorso anno e sono prossime a compiere il ciclo di vita di un veicolo, che solitamente è di otto anni. Di conseguenza si potrebbe trattare di una loro erede. Qualcuno ipotizza si possa trattare di un modello corrispondente a quello che in Europa arriverà entro la fine del prossimo anno e che viene definito come una sorta di erede della Punto. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi dal Brasile arriveranno nuove informazioni a proposito di questo futuro modello della principale casa automobilistica italiana.