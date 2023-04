Ferrari F8 Spider: adesso sembra una GT3 grazie al kit widebody in carbonio

La Ferrari F8 Spider è senza dubbio una delle decappottabili più apprezzate costruite dal brand di Maranello. L’esemplare che vi mostriamo in queste immagini, però, è stato reso ancora più interessante da Creative Bespoke attraverso l’installazione di un audace kit widebody in fibra di carbonio, oltre a numerosi altri aggiornamenti.

Disponibile all’acquisto, questa F8 Spider del 2021 vale 649.000 dollari (587.775 euro) mentre il prezzo di partenza originale era di circa 274.280 dollari (248.405 euro). Dei vari aggiornamenti apportati dal preparatore, sicuramente quello più importante è il kit widebody.

Ferrari F8 Spider by Creative Bespoke interni

Ferrari F8 Spider: ecco la versione realizzata da Creative Bespoke

Questo include un nuovo paraurti anteriore con labbro in carbonio, un nuovo paraurti posteriore con diffusore in carbonio, dei parafanghi anteriori e posteriori sempre in carbonio e delle minigonne laterali in carbonio.

Le varie prese d’aria e pieghe e la sua posizione su strada molto ampia la fanno sembrare quasi un’auto da corsa GT3. Non è finita qui poiché Creative Bespoke ha installato cerchi MVForged Aero+ da 22” nella parte posteriore e da 21” in quella anteriore, oltre a molle ribassate. Questa Ferrari F8 Spider modificata vanta una carrozzeria bianca con striscia da corsa nera e rossa presente lungo il centro mentre sui bordi delle minigonne laterali e dei cerchi notiamo la bandiera italiana.

La stessa combinazione di colori prosegue nell’abitacolo, che è stato rifoderato con pelle di bisonte trapuntata in nero e rosso. C’è anche una striscia bianca che corre lungo il centro dei sedili. Non mancano una serie di inserti in fibra di carbonio presenti su cruscotto e volante.

A livello meccanico, la F8 Spider ha ricevuto un nuovo impianto di scarico da gara e un pacchetto performance chiamato Stage 2. Sfortunatamente, Creative Bespoke non ha rivelato i nuovi dati riguardanti le prestazioni. Sappiamo, però, che il V8 biturbo da 3.9 litri della Ferrari F8 Spider di serie eroga 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima.

Propone un tetto retrattile rigido e due posti a sedere

Ricordiamo che abbiamo di fronte una delle più belle e potenti auto prodotte dalla celebre casa automobilistica italiana. Con il suo design elegante, la tecnologia all’avanguardia e le performance ineguagliabili, questa supercar è il sogno di ogni appassionato di auto.

Si presenta come una due posti con tetto retrattile rigido, che combina un design aerodinamico con linee aggressive e un profilo basso. La scocca in fibra di carbonio e l’alluminio utilizzato per la struttura contribuiscono a ridurre il peso della supercar, ottimizzando le performance e la maneggevolezza.

Il frontale è dominato da fari a LED e da prese d’aria mentre il posteriore è caratterizzato da un grande diffusore e da un doppio impianto di scarico. Il V8 biturbo permette alla scoperta di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h.

Il controllo elettronico della trazione e il differenziale elettronico attivo (E-Diff) contribuiscono a migliorare ulteriormente le performance di guida. Non mancano diverse tecnologie che migliorano l’esperienza di guida e aumentano la sicurezza.

All’interno c’è un sistema di infotainment completo

Il sistema di infotainment con display touch da 7 pollici offre navigazione GPS, connettività Bluetooth e una serie di app pensate per il divertimento e l’utilità del guidatore. Il volante multifunzione consente di controllare l’audio, il cruise control e altre funzioni senza togliere le mani da sopra di esso.

La Ferrari F8 Spider non tralascia l’importanza della sicurezza. Infatti, è equipaggiata con una serie di sistemi di sicurezza avanzati, tra cui il controllo di stabilità, l’assistenza alla frenata d’emergenza, il monitoraggio della pressione degli pneumatici e vari airbag.

Infine, la sua struttura è stata progettata per assicurare la massima protezione in caso di incidente grazie all’utilizzo di materiali ad alta resistenza e alla distribuzione ottimizzata dell’energia d’impatto.