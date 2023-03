Ferrari F8 Spider vs Chevrolet Corvette E-Ray vs Lamborghini Huracan Evo: chi vince la drag race?

La Chevrolet Corvette E-Ray da 664 CV è considerata la versione con l’accelerazione più rapida nella storia di questo iconico modello. Per provare questa cosa, Hagerty ha messo a confronto proprio la vettura nel mondo reale con altre due supercar: Ferrari F8 Spider e Lamborghini Huracan Evo.

Nonostante sia leggermente meno potente della Z06, la E-Ray riesce ad essere più veloce grazie al gruppo propulsore ibrido e alla presenza della trazione integrale. La Huracan Evo viene fornita con un motore V10 aspirato da 5.2 litri capace di sviluppare 640 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima. Ferma l’ago della bilancia a 1666 kg; quindi, è la meno potente e neanche la più leggera fra le tre vetture.

Ferrari F8 Spider vs Chevrolet Corvette E-Ray vs Lamborghini Huracan Evo vs Chevrolet Corvette Z06

Ferrari F8 Spider: sfida Huracan Evo e Corvette E-Ray in una drag race

Poi abbiamo la F8 Spider che dispone di un V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare 720 CV e 770 Nm. Il peso complessivo è di 1655 kg. La Corvette E-Ray, invece, pesa 1712 kg. Prendendo come riferimento tutti questi dati, la Ferrari F8 Spider è la migliore. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sulla drag race tramite questo link.

Ricordiamo che la spider è un’auto sportiva di lusso prodotta a Maranello e rappresenta la versione aperta della Ferrari F8 Tributo. È stata presentata al pubblico nel 2019 ed è un’evoluzione della 488 Spider, dalla quale eredita molte caratteristiche, ma con numerose migliorie tecniche e stilistiche.

Il cuore di questa vettura è un potente V8 biturbo 3.9, che eroga ben 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima. Questo propulsore è stato premiato come “International Engine of the Year” per quattro anni consecutivi, dimostrando l’eccellenza del suo design e delle sue prestazioni. Grazie a questi numeri, la F8 Spider è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 2,9 secondi e una velocità massima di oltre 340 km/h.

Dispone di un tetto rigido retrattile in alluminio

Esteticamente, la scoperta si distingue per il suo design aggressivo e dinamico, che combina perfettamente la tradizione Ferrari con un approccio innovativo. Il frontale è dominato dal grande sfogo d’aria centrale e dai fari a LED allungati mentre il posteriore presenta un diffusore integrato e uno spoiler mobile. Il tetto rigido retrattile in alluminio, che può essere aperto o chiuso in circa 14 secondi, permette di godere della guida a cielo aperto senza compromettere l’aerodinamica o il comfort.

La Ferrari F8 Spider è stata progettata per offrire un’esperienza di guida coinvolgente e gratificante, mettendo a disposizione del guidatore tecnologie avanzate come il sistema di controllo della trazione F1-Trac, il controllo elettronico della stabilità e il sistema di controllo dinamico degli ammortizzatori. Inoltre, il Manettino – un selettore montato sul volante – permette di scegliere tra diverse modalità di guida, ottimizzando così la risposta del veicolo alle diverse situazioni.

All’interno, l’abitacolo della F8 Spider è un connubio di lusso e sportività, con materiali pregiati come pelle, Alcantara e fibra di carbonio. L’ergonomia è stata studiata per mettere il conducente al centro dell’esperienza di guida, con un cruscotto digitale di facile lettura e dei comandi intuitivi. Il sistema di infotainment è dotato di un display touch di alta qualità, che offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui navigazione, connettività smartphone e un impianto audio di alta qualità.