Lancia Pu+Ra HPE protagonista alla Milano Design Week 2023

Lancia è partner ufficiale del Milano Design District (MDD), l’associazione dei 41 membri di Milano Durini Design, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del Design nel centro della città. La concept car Lancia Pur+Ra HPE manifesto del Brand per i prossimi 10 anni, presentata sabato scorso alla stampa, sarà esposta per tutta la durata dell’evento davanti al Cassina Store di Milano in via Durini, fulcro del Fuorisalone.

La Concept car Lancia sarà esposta in Via Durini – centro del Fuorisalone, in un’area creata con Cassina, – dove si terranno una serie di talk quotidiani. Si concentreranno su vari argomenti legati ai valori che hanno portato alla creazione della Lancia Pu+Ra HPE, tra cui Exterior Design, Home Feeling , Tecnologia ed Eleganza e Sostenibilità. Gli eventi si svolgeranno davanti all’iconico Cassina Store milanese di Via Durini e coinvolgeranno rappresentanti dei due marchi, designer del team Lancia, opinion maker ed esperti di vari settori.

Prosegue il percorso di partnership tra Lancia e Cassina, due marchi dell’eccellenza del Made in Italy nei rispettivi settori, che guardano ora al futuro. Lancia Pu+Ra HPE esprime il profondo legame del marchio con l’italianità e il legame con le eccellenze del Paese, e si caratterizza per i riferimenti all’arredamento della casa italiana.

Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio Lancia ha dichiarato: “Il design è uno dei pilastri del Rinascimento Lancia, il fil rouge che ora guida il marchio nella prima fase del suo percorso di rinascita. Per me è un onore vedere Lancia protagonista della Milano Design Week 2023. Dopo la presentazione alla stampa dello scorso fine settimana, Lancia Pu+Ra HPE è ora in esposizione in via Durini, cuore della manifestazione, davanti al Cassina Store di Milano, partner di Lancia nella realizzazione degli interni della Concept car”.