Nuova Lancia Ypsilon: ci siamo quasi

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima novità importante per la casa automobilistica di Stellantis. Il suo debutto ufficiale è previsto per il primo trimestre del 2024 con la produzione che dovrebbe avvenire in Spagna anche se in proposito si attendono ancora conferme ufficiali da parte del gruppo Stellantis.

Nuova Lancia Ypsilon sarà svelata di sicuro entro la fine del 2023 ma già nella prima metà potrebbe esserci qualche sorpresa

A proposito della nuova Lancia Ypsilon si dice che un primo assaggio del suo nuovo design lo avremo molto presto. L’auto infatti è già pronta come confermato dal numero uno di Lancia l’amministratore delegato Luca Napolitano e si aspetta solo il momento giusto per mostrare le prime immagini di questo veicolo che sarà abbastanza diverso da quello attuale. Innanzi tutto per un aumento delle dimensioni, l’auto dovrebbe sfiorare i 4 metri di lunghezza. La vettura nascerà su piattaforma CMP e avrà un design più elegante, mascolino e sportivo.

La nuova Lancia Ypsilon potrebbe essere anticipata con le prime immagini forse già nel corso di questa prima metà del 2023. Lo stesso Napolitano ha confermato che entro la fine del 2023 vedremo sicuramente la nuova auto anche se la presentazione ufficiale avverrà solo nel corso dei primi mesi del 2024. La vettura in questione segnerà il ritorno di Lancia in Europa in paesi quali Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Belgio. Il primo paese a ricevere la nuova auto sarà l’Italia. A seguire toccherà anche agli altri paesi intorno alla metà del prossimo anno.

Nuova Lancia Ypsilon

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, qui vi mostriamo uno dei tanti render che sono apparsi nel corso degli ultimi tempi sul web ad ipotizzare l’aspetto della futura generazione, un modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Lancia.